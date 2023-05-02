Karaciğer hastalıklarında iyileşme oranını yükselten çalışma: "Doğru zamanda yapılırsa..."

Karaciğer naklinin büyük bir kısmının siroz ve kanser nedeniyle uygulandığını ifade eden Doç. Dr. Gökhan Ertuğrul, “Doğru zamanda, başarılı bir operasyon ile karaciğer nakli gerçekleştirildiğinde iyileşme oranı oldukça yüksektir” dedi.

DHA Giriş Tarihi: 02.05.2023 12:59 PAYLAŞ ABONE OL

Fonksiyonlarını yerine getiremeyen karaciğerin çıkarılıp yerine sağlıklı karaciğer parçası ya da tam karaciğer yerleştirilmesi işlemine karaciğer nakli adı veriliyor. Karaciğer naklinin büyük bir kısmının siroz ve kanser nedeniyle uygulandığını ifade eden Karaciğer Nakil Sorumlusu Doç. Dr. Gökhan Ertuğrul, "Doğru zamanda, başarılı bir operasyon ile karaciğer nakli gerçekleştirildiğinde iyileşme oranı oldukça yüksektir. Karaciğer yetmezliğinde veya akut karaciğer yetmezliği vakalarında hayat kurtaran tedavi olan karaciğer nakli genel organ nakli birimleri tarafından gerçekleştirilir" diye konuştu.

"KARACİĞER YETMEZLİĞİ İKİ ŞEKİLDE GELİŞİYOR" Karaciğer nakillerinin hangi durumlarda yapılacağı ile ilgili konuşan Doç. Dr. Gökhan Ertuğrul, karaciğer yetmezliğinin iki şekilde geliştiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Birincisi, virüs, ilaç, mantar gibi karaciğer hücrelerinde hızlı hasar yaratan etkenlerle oluşan akut karaciğer yetmezliği. Diğeri yine en sık virüslere (Hepatit B ve C) bağlı gelişen, bunun yanında alkol gibi toksik ajanlarla da oluşabilen uzun zamana yayılmış, yavaş gelişen ve siroz ile sonlanan 'kronik karaciğer yetmezliği' tablosudur. Siroz zemininde ya da kendi başına normal zeminde gelişen karaciğer kanserlerinde de (Hepatoma, HCC) karaciğer nakli yapılmaktadır. Karaciğer nakli, karaciğeri yeterli çalışmayan ve organ nakline ihtiyaç duyan hastalara beyin ölümü gerçekleşmiş olan kadavradan veya canlı bir vericiden alınan karaciğerin nakledilmesi işlemidir."