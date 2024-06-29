Karaciğer ve böbrekleri tüketiyor! "Sağlıklı" diye sakın kullanmayın...

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Fizyopatoloji ile Disiplinlerarası Gıda Metabolizma Klinik Beslenme Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nuray Yazıhan, yaptığı açıklamada, spor yapmanın, ruh, beden ve beyin sağlığı için büyük önem taşıdığını söyledi. Sporun, kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu olduğunu vurgulayan Yazıhan, "Düzenli spor yapmak, kalp damar sağlığını destekler, kilo kontrolü sağlar, metabolizmayı düzenler. Düzenli yapan kişilerin kas ve kemik yoğunluğu artar ve osteoporoz riski azalır, yaşlanma süreci yavaşlar." diye konuştu.

Yazıhan, bu yıl yayımlanan yaklaşık 1500 kişinin dahil edildiği araştırma sonucuna göre, egzersiz ve diyetin, meme ve prostat kanserleri başta olmak üzere çoklu kanser türlerinde sadece diyet düzenlemelerine göre çok daha olumlu sonuçlar sağladığının ortaya konulduğunu anlattı.