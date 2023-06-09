Karaciğer yağlanması ciddiye alınması gereken sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Bu yağlanmaya neden olan pek çok farklı faktör bulunmaktadır. Karaciğer yağlanması yaşayanlar bu durumun ağrı yapıp yapmadığını konusunda bilgi sahibi olmaya çalışmaktadır. Bu yazımızda sizler için karaciğer yağlanması ağrı yapar mı, karaciğer yağlanması nerede ağrı yapar, nerelere vurur gibi merak edilen soruların cevaplarına yer verdik.

Karaciğer Yağlanması Ağrı Yapar Mı?

Karaciğerin vücudumuzda sindirim sistemini düzenleme, zehirli maddeleri uzaklaştırma gibi birçok farklı görevi bulunmaktadır. Karaciğer vücudun en önemli organlarından biridir. Bu organda oluşan herhangi bir rahatsızlık diğer organlarında zarar görmesine neden olabilmektedir. Karaciğerde en sık görülen hastalıklardan biri olarak karşımıza karaciğer yağlanması çıkmaktadır. Karaciğer yağlanması adından da belli olduğu üzere karaciğer organında fazla yağ birikmesi neticesinde ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Bu hastalıkla ilgili birçok kişi karaciğer yağlanması nerede ağrı yapar sorusunun cevabını merak etmektedir. Karaciğer yağlanması tıp dilinde hepatik steatoz adıyla tanımlanmaktadır. Bu yağlanma problemi vücudun bazı noktalarında ağrıya sebebiyet verebilmektedir. Karaciğer yağlanmasında sıklıkla karın bölgesinin sağ üst kısmında belirgin bir ağrı oluşur.

Karaciğer Ağrısı Nerelere Vurur?

Karaciğer vücudun en önemli organlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Hayati önem taşıyan bu organda meydana gelen hastalıkların mutlaka tedavi edilmesi gerekmektedir. Karaciğer yağlanması da bu önemli hastalıklar arasında bulunmaktadır. Karaciğer yağlanmasının spesifik bir belirtisi yoktur. Ancak bu organda ya da bu organa yakın yerlerde hissedilen ağrılar, karaciğerde bir sorun olduğunu işaret etmektedir. Bu bağlamda birçok kişinin aklına karaciğer yağlanması ne zaman ağrı yapar sorusu gelmektedir. Karaciğer yağlanması hastalığında karaciğer belli bir süre sonra büyümeye başlamaktadır. Bu büyüme karın bölgesinde ağrıların hissedilmesine sebep olmaktadır. Bu ağrı özellikle karın bölgesinin sağ üst tarafında daha baskın bir şekilde hissedilir. Karaciğer ağrısının diğer vurduğu bölgeler ise şunlardır:

Omzun sağ bölgesinde ağrı hissi

Sırt ağrısı

Mide ağrısı

Karaciğer yağlanması müdahale edilmediği takdirde siroz veya karaciğer yetmezliğine yol açabilmektedir. Bu yüzden karaciğer ve çevresinde hissedilen ağrıların dikkate alınması hayati açıdan büyük önem taşımaktadır.