Karaciğerde büyüyen kanserin belirtisi! Karnınızda bu his varsa dikkat!

Karaciğer kanseri; genellikle ilerleyen aşamalarda tespit edilen kanser türlerinden biri. Sebebi ise; belirtilerin görece "hafif" şekilde ortaya çıkması ve önemsenmemesi. Bu nedenle uzun süre boyunca aslında kanserin gelişimi devam ederek, büyüme riski ortaya çıkıyor.
Doktor Deborah Lee, bu konuda yaptığı açıklamada; kişilerin bu durumdan habersiz olmamasının yıllarca kanserle yaşamalarına neden olduğunu belirtiyor.
Hangi konularda ve belirtilerde dikkatli olunacağının bilinmesi; bu kanseri mümkün olan en kısa sürede tespit etmeyi kolaylaştırıyor. Dr. Lee, bu noktada, karaciğer kanserini "erken" teşhisi mümkün kılan bazı belirtileri anlattı.
Dr. Lee, çok genel olan ve birçok duruma yorulabilecek bu belirtilerin, hafif olarak nitelendirilebileceği gibi; teşhis edilmesinin de zor olduğunu belirtti.
Ancak bu belirtilerde de dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Lee, karaciğerde bulunan tümör büyümeye devam ettikçe belirtilerin de daha belirgin hale geleceğini ekledi.
"İLK BELİRTİ GENELLİKLE SARILIK"
Dr. Lee, karaciğer kanseri hücrelerinin karaciğer dokusunda büyümeye ve karaciğer yetmezliğine neden olmaya başladığında, bu durumun sarılığa neden olabileceği konusunda uyardı.
En sık görülen belirti ve bulgulardan birinin sarılık olduğunu ve cildin ve göz beyazlarının sararmaya başladığını anlattı. Ayrıca yaşanan kaşıntılar da bir diğer belirtiydi.
Dünya Gastroenteroloji Dergisi'nde yayınlanan araştırmaya göre, karaciğer kanserinin bu belirgin işareti genellikle bu durumdaki hastaların yüzde 19 ila 40'ında ilk belirti olarak ortaya çıkıyor.
Ayrıca doktor, sarılığın idrarınızı koyulaştırabileceğini ve dışkınızı soluk ve macun kıvamına getirebileceğini de ekledi.
KARACİĞER KANSERİNİN DİĞER BELİRTİLERİ
Bu korkutucu durum vücudunuzu, karaciğer dışındaki organları hedef alan hormonların üretilmesi de dahil olmak üzere çeşitli şekillerde etkileyebilir. Bu nedenle doktor aşağıdaki belirtilere dikkat edilmesini önerdi:
Dr Lee, karaciğer kanserine işaret eden uyarı işaretleri yaşamaya başladığınızda, "gecikmeden doktorunuza başvurmanız gerektiğini" vurguladı.