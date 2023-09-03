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Karaciğerde büyüyen kanserin belirtisi! Karnınızda bu his varsa dikkat!

Karaciğer kanseri, yaygın görülen kanser türlerinden biri. Diğer kanser türleri arasında 6. sırada yer alan bu kanser; genellikle 100 bin kişide 3 ila 30 görülme sıklığı bulunurken, ülkemizde bu rakam, 100 binde 6,5 olarak öne çıkıyor. Fakat erkekler 2,5 - 3 kat daha fazla görülebiliyor. Karaciğer kanserine karşı alınabilecek en önemli önlemlerden biri ise; belirtilerin farkında olmak.

Giriş Tarihi: 03.09.2023 09:12 Güncelleme Tarihi: 03.09.2023 09:26
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Karaciğerde büyüyen kanserin belirtisi! Karnınızda bu his varsa dikkat!

Karaciğer kanseri; genellikle ilerleyen aşamalarda tespit edilen kanser türlerinden biri. Sebebi ise; belirtilerin görece "hafif" şekilde ortaya çıkması ve önemsenmemesi. Bu nedenle uzun süre boyunca aslında kanserin gelişimi devam ederek, büyüme riski ortaya çıkıyor.

Doktor Deborah Lee, bu konuda yaptığı açıklamada; kişilerin bu durumdan habersiz olmamasının yıllarca kanserle yaşamalarına neden olduğunu belirtiyor.

Hangi konularda ve belirtilerde dikkatli olunacağının bilinmesi; bu kanseri mümkün olan en kısa sürede tespit etmeyi kolaylaştırıyor. Dr. Lee, bu noktada, karaciğer kanserini "erken" teşhisi mümkün kılan bazı belirtileri anlattı.

  • Sürekli yorgun hissetmek ve enerji azlığı
  • Genel olarak "kötü" hissetmek
  • Sağ tarafta üst karın ağrısı

Dr. Lee, çok genel olan ve birçok duruma yorulabilecek bu belirtilerin, hafif olarak nitelendirilebileceği gibi; teşhis edilmesinin de zor olduğunu belirtti.

Ancak bu belirtilerde de dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Lee, karaciğerde bulunan tümör büyümeye devam ettikçe belirtilerin de daha belirgin hale geleceğini ekledi.

"İLK BELİRTİ GENELLİKLE SARILIK"

Dr. Lee, karaciğer kanseri hücrelerinin karaciğer dokusunda büyümeye ve karaciğer yetmezliğine neden olmaya başladığında, bu durumun sarılığa neden olabileceği konusunda uyardı.

En sık görülen belirti ve bulgulardan birinin sarılık olduğunu ve cildin ve göz beyazlarının sararmaya başladığını anlattı. Ayrıca yaşanan kaşıntılar da bir diğer belirtiydi.

Dünya Gastroenteroloji Dergisi'nde yayınlanan araştırmaya göre, karaciğer kanserinin bu belirgin işareti genellikle bu durumdaki hastaların yüzde 19 ila 40'ında ilk belirti olarak ortaya çıkıyor.

Ayrıca doktor, sarılığın idrarınızı koyulaştırabileceğini ve dışkınızı soluk ve macun kıvamına getirebileceğini de ekledi.

KARACİĞER KANSERİNİN DİĞER BELİRTİLERİ

Bu korkutucu durum vücudunuzu, karaciğer dışındaki organları hedef alan hormonların üretilmesi de dahil olmak üzere çeşitli şekillerde etkileyebilir. Bu nedenle doktor aşağıdaki belirtilere dikkat edilmesini önerdi:

  • Açıklanamayan kilo kaybı
  • Çok az yedikten sonra bile tok hissetmek
  • Karnınızın sağ üst kısmında (karın) kaburgaların altında sert bir şişlik veya dolgunluk hissedebilirsiniz (karaciğer büyümesi)
  • Sol kaburgalarınızın altında genişlemiş bir dalak olabilecek sert, genişlemiş bir alanı hissedebilirsiniz.
  • Diyaframın altındaki tahrişe bağlı olarak sağ omuz ucunda oluşan ağrı
  • Kandaki kalsiyum seviyesinin yükselmesi gibi biyokimyasal değişiklikler kas güçsüzlüğüne, kabızlığa ve kafa karışıklığına neden olabilir.
  • Düşük kan şekeri seviyeleri bayılmaya neden olabilir
  • Erkeklerde meme büyümesi (jinekomasti) gelişebilir
  • Yüksek kırmızı kan hücresi sayısı yüzün kırmızı ve kızarık görünmesine neden olabilir
  • Kolesterol seviyeleriniz yükselebilir.

Dr Lee, karaciğer kanserine işaret eden uyarı işaretleri yaşamaya başladığınızda, "gecikmeden doktorunuza başvurmanız gerektiğini" vurguladı.

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