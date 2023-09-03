Karaciğerde büyüyen kanserin belirtisi! Karnınızda bu his varsa dikkat!

Karaciğer kanseri; genellikle ilerleyen aşamalarda tespit edilen kanser türlerinden biri. Sebebi ise; belirtilerin görece "hafif" şekilde ortaya çıkması ve önemsenmemesi. Bu nedenle uzun süre boyunca aslında kanserin gelişimi devam ederek, büyüme riski ortaya çıkıyor.

Doktor Deborah Lee, bu konuda yaptığı açıklamada; kişilerin bu durumdan habersiz olmamasının yıllarca kanserle yaşamalarına neden olduğunu belirtiyor.