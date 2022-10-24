Karaciğeri 40 günde tüm zehrinden arındırıyor! Özellikle haşlayıp suyunu içerseniz…

Enginar genellikle bir sebze olarak kabul edilse de bir deve dikeni türüdür. Bu bitki Akdeniz kökenlidir ve potansiyel tıbbi özellikleri nedeniyle yüzyıllardır kullanılmaktadır. İddia edilen sağlık yararları arasında daha düşük kan şekeri seviyeleri ve gelişmiş sindirim, kalp sağlığı ve karaciğer sağlığı bulunur.
Bitkide bulunan bileşikleri yüksek konsantrasyonlarda içeren enginar özü de ek olarak giderek daha popüler hale geliyor.İşte enginar ve enginar özünün sağlığa en önemli 4 faydası.
KARACİĞERİ TEMİZLİYOR
Enginarda bulunan ciarin adlı madde karaciğer ve safra kesesinin düzenli çalışmasını kontrol eder. Enginarın en büyük özelliği karaciğeri temizlemesinin yanı sıra safranın kolay akışını sağlamasıdır. Enginar yaprağı özü, karaciğerinizi hasardan koruyabilir ve yeni dokunun büyümesini teşvik edebilir. Ayrıca karaciğerinizden zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı olan safra üretimini artırır.
Karaciğerin dostu enginarI 40 gün boyunca düzenli olarak tüketin. Suyunu için, zeytinyağlı yapın. Düzenli olarak yaptığınızda karaciğerii tertemiz yapacak.
Enginar yağ oranı düşüktür, lif, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar açısından zengindir. Özellikle folat ve C ve K vitaminleri bakımından yüksek, ayrıca magnezyum, fosfor, potasyum ve demir gibi önemli mineralleri de sağlarlar. Bir orta boy enginar yaklaşık 7 gram lif içerir ve bu da günlük referans alımının (RDI) %23-28'i kadardır.
Bu lezzetli devedikeni, orta boy enginar başına sadece 60 kalori ve bitki bazlı bir gıda için ortalamanın üzerinde yaklaşık 4 gram protein içerir. Üstüne üstlük, enginar tüm sebzelerin en antioksidan bakımından zengini arasındadır.
KOLESTEROL SEVİYELERİNİ DÜZENLER
Enginar yaprağı ekstresinin kolesterol seviyeleri üzerinde olumlu bir etkisi olduğu ortaya çıktı. 700'den fazla kişi üzerinde yapılan büyük bir inceleme, 5-13 hafta boyunca günlük enginar yaprağı ekstresi takviyesinin toplam ve "kötü" LDL kolesterolde azalmaya yol açtığını buldu.
Yüksek kolesterolü olan 143 yetişkin üzerinde yapılan bir çalışma, altı hafta boyunca günlük olarak alınan enginar yaprağı ekstraktının toplam ve "kötü" LDL kolesterolde sırasıyla %18,5 ve %22,9 azalma ile sonuçlandığını gösterdi. Ek olarak, bir hayvan çalışması, düzenli enginar özü tüketiminden sonra "kötü" LDL kolesterolde %30 ve trigliseritlerde %22 azalma olduğunu bildirdi.
Dahası, düzenli olarak tüketilen enginar özü, yüksek kolesterolü olan yetişkinlerde "iyi" HDL kolesterolü artırabilir. Enginar özü, kolesterolü iki temel yolla etkiler.İlk olarak, enginar, kolesterol oluşumunu önleyen bir antioksidan olan luteolin içerir İkincisi, enginar yaprağı özü, vücudunuzu kolesterolü daha verimli bir şekilde işlemeye teşvik ederek genel seviyelerin düşmesine neden olur.
YÜKSEK TANSİYONU DÜŞÜRÜR
Enginar özü, yüksek tansiyonu olan kişilere yardımcı olabilir.Yüksek tansiyonu olan 98 erkekte yapılan bir çalışma, 12 hafta boyunca günlük olarak enginar özü tüketmenin diastolik ve sistolik kan basıncını sırasıyla ortalama 2,76 ve 2,85 mmHg azalttığını buldu.
KANSER RİSKİNİ AZALTIR
Enginar, dost bağırsak bakterilerini teşvik ederek, belirli bağırsak kanseri riskinizi azaltarak ve kabızlık ve ishali hafifleterek sindirim sisteminizin sağlıklı kalmasına yardımcı olabilecek harika bir lif kaynağıdır.