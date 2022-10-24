Karaciğeri 40 günde tüm zehrinden arındırıyor! Özellikle haşlayıp suyunu içerseniz…

KOLESTEROL SEVİYELERİNİ DÜZENLER Enginar yaprağı ekstresinin kolesterol seviyeleri üzerinde olumlu bir etkisi olduğu ortaya çıktı. 700'den fazla kişi üzerinde yapılan büyük bir inceleme, 5-13 hafta boyunca günlük enginar yaprağı ekstresi takviyesinin toplam ve "kötü" LDL kolesterolde azalmaya yol açtığını buldu.

Yüksek kolesterolü olan 143 yetişkin üzerinde yapılan bir çalışma, altı hafta boyunca günlük olarak alınan enginar yaprağı ekstraktının toplam ve "kötü" LDL kolesterolde sırasıyla %18,5 ve %22,9 azalma ile sonuçlandığını gösterdi. Ek olarak, bir hayvan çalışması, düzenli enginar özü tüketiminden sonra "kötü" LDL kolesterolde %30 ve trigliseritlerde %22 azalma olduğunu bildirdi.