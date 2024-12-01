Karaciğeri bitiren tehlike! Fazla tüketimi adeta zehir saçıyor!

Kış çayları, özellikle soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların semptomlarını hafifletmek amacıyla tercih ediliyor. Ancak bazı rahatsızlıklarda bitkiler de tetikleyici olabiliyor.

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 01.12.2024 09:00 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 09:04 PAYLAŞ ABONE OL

Kış çaylarının, içerdiği bitkisel bileşenlerden dolayı bazı ilaçlarla etkileşime girerek, istenmeyen yan etkilere neden olabileceğini söyleyen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Kaman, "Özellikle alerjik reaksiyonlar, otoimmün hastalıklar, hamilelik, emzirme dönemi, karaciğer hastalıkları ve ilaç etkileşimleri gibi durumlarda bu çayların dikkatli tüketilmesi gerekir" uyarısında bulundu. İşte Dr. Kaman'dan hangi rahatsızlıklarda, hangi bitki çaylarından uzak durulması gerektiğinin yanıtı...

NANE, REFLÜYÜ TETİKLEYEBİLİR

Mide ve sindirim sistemi sorunu olanlarda özellikle bazı bitkilerin aşırı tüketimi mideyi tahriş edebilir. Kış çayları içinde bulunabilen nane, mide ekşimesi ve asidik reflüyü tetikleyebilir. Kekik bazı mide problemlerini kötüleştirebilir. Mide ülseri veya gastrit gibi rahatsızlıkları olan kişilerin zencefilden kaçınması tavsiye edilir.