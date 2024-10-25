Karaciğeri temizleyen mucize! Bütün hastalıklara kalkan oluyor

Uzmanlara göre günümüzde karaciğer sağlığına gereken hassasiyet gösterilmiyor. Bu nedenle de karaciğer yağlanması başta olmak üzere karaciğer hastalıklarının görülme sıklığı arttı. Özellikle erkekler risk altında. Peki ne yapmalıyız, nasıl beslenmeliyiz?

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 25.10.2024 09:11 PAYLAŞ ABONE OL

Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uzman Diyetisyen Meltem Boz, karaciğer yağlanmasına dikkat çekerek, beslenme önerilerinde bulundu. Boz, "Karaciğer yağlanması, bilimsel adı ile 'hepatosteatoz' olarak adlandırılan ve şiddetine bağlı olarak farklı derecelerde saptanabilen, karaciğer hücrelerinin çeşitli iç ve dış etkenlerle aşırı yağ biriktirmesi ile karakterize sağlık sorunudur. Metabolizmamızın kilit noktası konumunda yer alan karaciğer sağlığının bozulması yüksek kolesterol, yüksek tansiyon, insülin direnci ve tip 2 diyabetle gibi pek çok farklı hastalığın da tetikleyicisi olabilmektedir" dedi.





NEDEN OLAN FAKTÖRLER

Boz, karaciğer yağlanmasına neden olan faktörleri şöyle sıraladı: Genetik faktörler.

Yanlış yaşam tarzı alışkanlıkları ve beslenme davranışları.

Beden kitle indeksinin yüksek olması, bel çevresi ölçüsünün referans değerlerinin üzerinde olması, hızlı kilo artışı.

Yetersiz fiziksel aktivite.

Rafine karbonhidrat tüketiminin fazla olması, trans ve doymuş yağların beslenmede çok yer alması.

Asitli, şekerli ve alkollü içecek tüketimi. Boz, karaciğer yağlanmasına neden olan faktörleri şöyle sıraladı: