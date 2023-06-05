Karaciğeri yenileyen mucize! Suyun içine birkaç tane atın ve için... Organlarınızı yeniden düzenleyecek

Cevizi suya koyup elde edilen karışımın sağlık açısından faydaları saymakla bitmiyor. Diyetisyen Rengin Özbey, ceviz suyunun sağlık açısından çok faydalı olduğunu ifade ederek, “Karın şişkinliği ve gaz problemine iyi gelir. Göbek eritme ve kilo vermeye başlayanlar her hafta tartıda olumlu sonuçlar aldığını görebilirler. Kolesterol, troide, yorgunluk, halsizlik ve sinirliğe iyi gelir.” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 05.06.2023 09:49 PAYLAŞ ABONE OL

Amerikan Sağlık Bakanlığı'nın (FDA) cevizin içerdiği Omega-3 yağlarının hem zayıflamada hem beyin sisteminde yararlı olduğunu resmen kabul ettiğini kaydeden Diyetisyen Rengin Özbey,

"Ceviz suyu içmek sadece zayıflama değil, genel vücut sağlığı için çok faydalıdır. Cevizin faydaları arasında, vücudun yağ yakmasını hızlandıran protein özleri içermesi vardır.