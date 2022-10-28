Karaciğerin zehir deposuna dönüştüğünün ilk işareti! Ağzınızdaki bu koku…

Ancak karaciğerinizde bir sorun olduğunda toksin seviyeleri yükselerek çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Kalıcı hasarı önlemek için, gerekli uygun değişiklikleri yapmak için toksik bir karaciğerin belirtilerini tespit etmek hayati önem taşır.

Hafif evrede bile toksik karaciğer hastalığına sahip olmak ciddi olabilir. Tedavi edilmezse kalıcı karaciğer ülserleşmesine veya siroza dönüşebilir, bu durum ise karaciğer yetmezliğine ve hatta ölüme yol açabilir.

Cleveland Clinic, "Siroz, sağlıklı karaciğer dokusunun yara dokusuna dönüştüğü ve karaciğerin kalıcı olarak hasar gördüğü geç evre bir karaciğer hastalığıdır" diye açıklıyor.