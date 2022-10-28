Karaciğerin zehir deposuna dönüştüğünün ilk işareti! Ağzınızdaki bu koku…

Karaciğer sorunları kabaca 10 kişiden birini etkiler. Alkol kullanımı, karaciğer yetmezliğinin önde gelen nedenidir, ancak başka nedenlerle de olabilir.
Karaciğer Araştırma Vakfı'na göre, karaciğer hastalığı, dünyada her yıl artan ölüm nedenlerinin başında geliyor ve bu sorun küresel olarak artan bir sağlık yükü haline gelmektedir.
Karaciğer sorunları da gençler arasında giderek daha fazla görülüyor ve kronik karaciğer hastalığından (CLD) ölüm oranı 1970'den bu yana %400'ün üzerinde artış gösterdiği öğrenildi. Karaciğerinizin karaciğer toksisitesine doğru ilerlediğini gösteren beş işaret nedir?
Karaciğer, yağ metabolizmasına yardımcı olmak ve hormonları düzenlemek de dahil olmak üzere vücutta çok sayıda rol oynar. En temel işlevlerden biri, kandaki toksinleri filtrelemektir. Tipik olarak her dakika yaklaşık 1,4 litre kanı adeta süzer.
Ancak karaciğerinizde bir sorun olduğunda toksin seviyeleri yükselerek çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Kalıcı hasarı önlemek için, gerekli uygun değişiklikleri yapmak için toksik bir karaciğerin belirtilerini tespit etmek hayati önem taşır.
KARACİĞERDE BİRİKEN ZEHRİN BELİRTİSİ
Hafif evrede bile toksik karaciğer hastalığına sahip olmak ciddi olabilir. Tedavi edilmezse kalıcı karaciğer ülserleşmesine veya siroza dönüşebilir, bu durum ise karaciğer yetmezliğine ve hatta ölüme yol açabilir.
Cleveland Clinic, "Siroz, sağlıklı karaciğer dokusunun yara dokusuna dönüştüğü ve karaciğerin kalıcı olarak hasar gördüğü geç evre bir karaciğer hastalığıdır" diye açıklıyor.