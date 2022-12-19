Karbamazepin Nedir? Kan Tahlilinde Karbamazepin Değeri Kaç Olmalı, Normal Referans Aralığı Nedir?

Karbamazepin nedir sorusuna nöropatik ve epilepsi ağrıların tedavilerinde kullanılan bir ilaç şeklinde yanıt verilebilir. Bununla birlikte karbamazepin testi neden yapılır sorusuna ise bu tedavi sürecindeki ilaç düzeyini belirlemek için yapıldığı söylenebilir. Karbamazepin değeri kaç olmalı, normal referans aralığı nedir sorularının tamamını araştırdık ve sizler için haberimizin devamında paylaştık.

Karbamazepin Nedir?

Karbamazepin hem epilepsi hem de nöropatik ağrıların tedavisinde kullanılan bir ilaç türüdür. Bu ilaç türünün tedavide kullanılabilmesi için yapılan test ise karbamazepin testidir. Bu test ile birlikte kanda bulunan karbamazepin konsantrasyonu ölçülür. Ortaya çıkan değerlere göre ise tedavi edici ilacın düzeyi belirlenmiş olur.

Rahatsızlık durumlarında alınan ilaçların düzeyinin takip edilmesi ve hekimin doz ayarlamasını en iyi şekilde yapılabilmesi için periyodik olarak bu testin yapılması gerekir. Test için gereken numuneler ise koldaki herhangi bir koldan alınabilir.

Karbamazepin Testi Ne İşe Yarar?

Karbamazepin testi ile kanda bulunan karbamazepin değerinin miktarının ölçümü gerçekleşir. İlaç düzeyinin takibi bu test ile gerçekleşir. İlacın kullanılma amacı ise kişilerin kasılma ve nöbetlerinin tedavi edilmesini sağlamaktır. Bipolar hastalığı olan kişilerin yaşamış oldukları duygu durum düzensizliklerinin tedavisinde özellikle son derece önemli bir testtir.

İlaç tek başına ya da farklı ilaçlarla birlikte kullanılabilir. Bu durum test sonrasında ilgili değerlere göre doktor tarafından kararı verilir. Ancak hastalığı tümü ile tedavi eden bir ilaç değil. Kişilerin hastalanma sıklıklarını en aza indirir. Aynı zamanda hastalandıklarında da bu durumun hızla iyileşmesinde yardımcı olur.