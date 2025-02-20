Karda düşmeye karşı penguen adımı atın

Karda yürümek, kış mevsiminin güzelliklerini hissetmek için en keyifli anlardan biri. Ancak yoğun kar yağışı, düşme tehlikelerine de yol açabilir. Uzmanlar, “Karda güvenli yürüyüş için penguen adımı atılmalı, eller serbest olmalı” diyerek uyarıyor

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 20.02.2025 18:44 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 11:15 PAYLAŞ ABONE OL

Kar yağışının yoğun şekilde yaşandığı bugünlerde karda ve özellikle buzlu zeminlerde güvenli yürüyüş önem taşıyor. Özel bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Araştırma Görevlisi Kevser Burma, "Karlı bir zeminde yürümek, kış mevsiminin güzelliklerini hissetmek için en keyifli anlardan biri. Ancak bu büyülü atmosferin içinde kar ve buzun getirdiği riskler de saklıdır. Özellikle karlı ve buzlu havalarda düşme tehlikesi artar ve bu durum, sakatlanma ya da yaralanma risklerini de beraberinde getirir. Bu nedenle kışın sunduğu eşsiz güzelliklerin keyfini çıkarırken dikkatli olmak hayati önem taşır" dedi.

TRAVMA ETKİSİNİ AZALTIN

Burma, düşme durumunda doğru tepkinin de önemli olduğunu belirterek, şöyle dedi: "Eğer düşecek gibi hissederseniz kontrolü kaybetmemek için yere oturur pozisyona geçin ve düşerken ellerinizi dışarı doğru açarak her iki elinizi ve dirseğinizi yere koyun. Bu şekilde önemli bölgelerdeki travma etkisini azaltabilirsiniz."