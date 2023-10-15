Kardiyologların "asla yemediği" 3 besin! Bunları yiyenin kalbi her lokmada çürüyor

Kardiyolog Long Cao, özellikle bazı besinlerden tamamen uzak durduğunu, bazılarını ise listenin en başına aldığını belirtti. İşte kalbi mahveden besinler ve sağlıklı bir yaşam için tüketilmesi gerekenler…
İŞLENMİŞ GIDALAR
Basit, pratik kullanımlarıyla öne çıksalar da, işlenmiş besinler, kalbiniz için en tehlikeli besinler arasında yerini alıyor. Özellikle tuz ve koruyucu maddeler yönünden oldukça zengin olmaları, kan basıncınızda önemli tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Üstelik bu besinler, iltihap oranının artmasına ve hatta kilo almanıza da neden olabilir. Örneğin; salam, sosis gibi işlenmiş etler, büyük bir riske davetiye çıkarabilir.
ŞEKERLİ İÇECEKLER
Dr. Cao, özellikle şeker içeren gazlı içeceklerden tamamen uzak durduğunu anlattı. Yüksek miktarda sodyum ve işlenmiş şekerin yanı sıra kimyasal koruyucular da barındıran bu içecekler, beklemediğiniz kadar büyük zararlara sebep olabilir. Kilo alımı, kan basıncı artışı, iltlihaplanma gibi kronik hastalıkların başat sebebine dönüşebilir.
SALAMURA BESİNLER
Dr. Cao, kan basıncının artışına sebep olabilecek yüksek sodyum oranı nedeniyle salamura yiyeceklerden uzak durduğunu belirtti. Tütsülenmiş, tuzlanmış veya kurutulmuş etlerden de uzak durduğunu söyleyen Cao, bu besinlerin de kansere davetiye çıkardığını açıkladı.
TÜKETİLMESİ GEREKEN SAĞLIKLI BESİNLER
TAZE SEBZE VE MEYVELER
Dr. Cao, hemen her gün mutlaka avokado, lahana, salatalık, ıspanak gibi çeşitli meyve ve sebzeler yönünden zengin bir tabak hazırladığını belirtti. Bunun sebebi ise bağırsağı temizleyen ve kolesterolü düşüren iyi lifler yönünden zengin olmaları ve iltihapla, hatta kanserle savaşabilecek antioksidanlarla dolu olmalarıdır.
BALIK
Dr. Cao, balıkta bulunan sağlık yağların, trigliserit düzeylerini azaltabildiğini, bunun da kalp hastalığı riskine karşı koruyucu olduğunu anlattı. Tabağınıza ekleyeceğiniz protein sayesinde Dr. Cao, en sağlıklı seçeneklerden birine dönüştüğünü belirtiyor.
NOHUT
Dr. Cao, protein yönünden zengin bir bitkisel kaynak olarak en iyi seçeneklerden biri olduğunu vurguluyor. Cleveland Clinic'e göre nohut kolesterol içermez, sodyum oranı düşüktür ve sağlıklı kolesterol seviyelerini destekleyebilen çoklu doymamış yağlar içerir. Dr. Cao, bunların hiçbir katkı maddesi veya tuz olmadan kavrulmasını öneriyor.