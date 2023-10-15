Kardiyologların "asla yemediği" 3 besin! Bunları yiyenin kalbi her lokmada çürüyor

Kardiyolog Long Cao, özellikle bazı besinlerden tamamen uzak durduğunu, bazılarını ise listenin en başına aldığını belirtti. İşte kalbi mahveden besinler ve sağlıklı bir yaşam için tüketilmesi gerekenler…

İŞLENMİŞ GIDALAR

Basit, pratik kullanımlarıyla öne çıksalar da, işlenmiş besinler, kalbiniz için en tehlikeli besinler arasında yerini alıyor. Özellikle tuz ve koruyucu maddeler yönünden oldukça zengin olmaları, kan basıncınızda önemli tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Üstelik bu besinler, iltihap oranının artmasına ve hatta kilo almanıza da neden olabilir. Örneğin; salam, sosis gibi işlenmiş etler, büyük bir riske davetiye çıkarabilir.