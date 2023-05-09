Kardiyologların kırmızı çizgisi! "Kalbi sadece yormuyor, çürütüyor: Sakın bu besini tüketmeyin"

Reynolds, her ne kadar keskin bir diyet tavsiyesi vermenin zor olduğunu, bunun sebebinin ise; beslenme araştırmalarında her zaman "en net" cevaplara ulaşmamaları olduğunu belirtti. Fakat günümüzde elde edilen veriler, birçok kanıt sunarak kalp sağlığı ve beslenme arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyor.

Reynolds, mevcut kanıtlara dayanarak, belirli yiyeceklerden kaçınmayı tercih ettiğini ve ölçülü olarak daha az sağlıklı yiyeceklerin çok nadiren de olsa tadını çıkardığını da belirtti. Ama nasıl? İşte Reynolds'ın sağlıklı beslenme rutini…