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Karın ağrısı deyip geçmeyin, böbrek damarını sıkıştırıyor! Çocuğunuzdaki bu belirtilere kulak verin!

Çocuklarda kronik karın ağrısı ve idrarda kan gibi belirtilerin altında nadir görülen hastalıklar yatabiliyor. Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün, “nutcracker” yani Fındıkkıran Sendromu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 14.08.2026 08:39 PAYLAŞ ABONE OL

Açıklanamayan karın ağrısı ve idrarda kan gibi belirtiler, çocuklarda nadir görülen bir damar hastalığının habercisi olabilir. Fındıkkıran sendromunun böbrekle ilişkili bir damar sıkışması sonucu ortaya çıktığını belirten Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Akgün, "Bu hastalıkta böbreğin toplardamarı, karın içerisindeki ana damarlar arasında sıkışır ve adeta bir fındık kıracağı görünümü oluşur. Nadir görüldüğü için çoğu zaman gözden kaçabilir" dedi.

BÖBREK DAMARI SIKIŞIYOR

Fındıkkıran sendromunun böbrekle ilişkili bir damar sıkışması sonucu ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Akgün, "Bu hastalıkta böbreğin toplardamarı, karın içerisindeki ana damarlar arasında sıkışır ve adeta bir fındık kıracağı görünümü oluşur. Nadir görüldüğü için çoğu zaman gözden kaçabilmektedir" dedi. Hastalığın belirtilerine değinen Prof. Dr. Akgün, "Bu durum kronik karın ağrısına ve idrarda kana yol açabilir. Kanama bazen gözle görülür şekilde olurken bazen de yalnızca mikroskop altında tespit edilebilir. Özellikle sol yan ağrısı bu hastalıkta sık görülür. Erkeklerde varikoselle, kadınlarda ise pelvik bölge ağrılarıyla ilişkili olabilir" diye konuştu.

ZAYIF ÇOCUKLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Hastalığın özellikle zayıf ve gelişim çağındaki çocuklarda daha sık görüldüğünü belirten Prof. Dr. Akgün, "Açıklanamayan sol yan ağrısı, idrarda kan veya protein kaçağı olan hastalarda bu sendromdan şüpheleniyoruz" ifadelerini kullandı. Tanı sürecinde Doppler ultrasonun önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Prof. Dr. Akgün, "Gerekli durumlarda MR anjiyografi veya tomografi de kullanabiliyoruz. Tanı koyduktan sonra hastaları bir süre takip ediyoruz. Çoğu zaman çocuk kilo aldıkça damar üzerindeki baskı azalır ve hastalık kendiliğinden düzelebilir. Ancak bazı durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir" dedi. Belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Akgün, "Özellikle kronik karın ağrısı, sol yan ağrısı ve idrarda kan görülen çocukların mutlaka bir çocuk nefroloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekir" diyerek sözlerini tamamladı.