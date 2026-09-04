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Karın ağrısı diye geçiştirmeyin! Sırta kuşak gibi vuran ağrıya dikkat

Karın ağrısı, bulantı ve kusma gibi şikayetler çoğu zaman mide veya bağırsak sorunlarıyla ilişkilendiriliyor. Ancak özellikle karından başlayıp kuşak şeklinde sırta doğru yayılan şiddetli ağrı, pankreas iltihabı olarak bilinen pankreatitin önemli belirtilerinden biri olabiliyor.Gastroenteroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, pankreatitin akut veya kronik şekilde görülebildiğini ve özellikle tekrarlayan atakların pankreas dokusunda kalıcı hasara yol açabileceğini belirtti.

Giriş Tarihi: 04.09.2026 08:54 PAYLAŞ ABONE OL

Karından başlayıp sırta doğru kuşak gibi yayılan şiddetli ağrı, bulantı ve kusma ile birlikte ortaya çıktığında basit bir mide rahatsızlığı olarak değerlendirilmemeli. Pankreasın iltihaplanmasıyla ortaya çıkan pankreatit, ani gelişebildiği gibi tekrarlayan ataklarla zaman içerisinde kronik hale de gelebiliyor. Gastroenteroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, özellikle sırta vuran şiddetli karın ağrısı ve eşlik eden bulantı, kusma, ateş veya sarılık gibi belirtilerin pankreatit açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

KUŞAK TARZI KARIN AĞRISI EN ÖNEMLİ BELİRTİLERDEN Pankreatitin en sık belirtisinin karın ağrısı olduğunu belirten Prof. Dr. Bilgiç, "Bu karın ağrısı özellikle kemer tarzında, kuşak tarzında sırta doğru vuran bir ağrı şeklinde olur. Bazen bulantı, kusma, vücutta sararma ve ateşle gelebilir" dedi. Akut pankreatitin daha önce geçirilmiş bir pankreatit atağı olmadan aniden gelişebildiğini belirten Prof. Dr. Bilgiç, tekrarlayan pankreatit ataklarının ise zaman içerisinde kronik pankreatite dönüşebildiğini söyledi.