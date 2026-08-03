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Karın ağrısı her zaman gaz değil! Uzmanlardan ailelere kritik uyarılar

Çocuklarda görülen karın ağrısı çoğu zaman gaz sancısı ya da basit sindirim sorunlarıyla ilişkilendirilse de bazı durumlarda acil müdahale gerektiren ciddi hastalıkların ilk belirtisi olabiliyor. Uzmanlar, özellikle şiddetli, geçmeyen veya kusmanın eşlik ettiği karın ağrılarının ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, aileleri apandisit, bağırsak düğümlenmesi ve kronik kabızlık gibi önemli sağlık sorunlarına karşı uyarıyor.

İHA Giriş Tarihi: 03.08.2026 10:11 PAYLAŞ ABONE OL

Karın ağrısı, çocukluk çağında aileleri en çok endişelendiren sağlık sorunlarının başında geliyor. Çocuk Cerrahisi Bölümü'nden Uzm. Dr. Mehmet Şerif Arslan, karın ağrısının bazen kabızlık gibi basit nedenlerden kaynaklanabildiğini, bazen ise apandisit ve bağırsak düğümlenmesi gibi acil müdahale gerektiren hastalıkların habercisi olabileceğini belirtti.





BEBEKLERDE BAĞIRSAK DÜĞÜMLENMESİ GÖRÜLEBİLİYOR

Özellikle ilk bir yaşta görülen şiddetli karın ağrılarında bağırsak düğümlenmesinin akla gelmesi gerektiğini belirten Dr. Arslan, "İnvajinasyon olarak adlandırdığımız bu durum, bebeklerde ani başlayan şiddetli karın ağrısı ve safralı kusmayla kendini gösterebilir. Tanıda ultrason çoğu zaman yeterli oluyor. Hastaların büyük bölümünde cerrahiye gerek kalmadan tedavi uygulanabiliyor" dedi.