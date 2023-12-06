Karton bardaklardaki ’görünmeyen’ tehlike! Vücutta birikip kansere yol açıyor...





"Plastik yerine cam saklama kabı tercih edin"

Mikroplastiğe uzun süre maruz kalmanın tümörlerin büyümesi ve artan kanser riskine de neden olduğuna dikkat çeken Akbeyaz, "Tabii ki hayatımızda plastik kullanımını azaltmak bizim elimizde. Örneğin tek kullanımlık plastik kaplar yerine saklama kabı olarak camı tercih edebiliriz. Konserve gıdalar yerine cam konserveleri kendimiz hazırlayıp kullanabilirsek bu çok daha iyi olur. Çay ve kahvemizi cam, çelik veya porselen gibi bardak veya termoslarda içebiliriz. Evlerimizde kurutma makinesi kullanarak mikroplastik salınımını azaltabiliriz. Özel araçlar yerine toplu taşıma araçlarını kullanabiliriz. Çevre dostu giysileri tercih edebiliriz. Çünkü petrol maddeleri kullanılmamış kumaşlar daha az mikroplastik maruziyetine sebep olur" diye konuştu.





"Vücuttan atılımı boşaltım sistemiyle oluyor"

Uluslararası Kanser Ajansı'nın plastik üretiminde kullanılan arsenik, kadmiyum, krom, cıva ve kurşun gibi ağır metallerin kanserojen olduğunu kanıtladığını vurgulayan Akbeyaz, özellikle plastik ve karton bardaklarda ısıyla birlikte bu ağır metallerin çok fazla salınımı olduğunun ve bu yüzden de insan sağlığı için tehlikeli oluşturduğunun altını çizdi.