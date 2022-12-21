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Kaynatıp şifasını görün! Bu ikili bağışıklığı çelik gibi yapıyor...

Bir fincan sıcak çay, hem zihinsel hem de fiziksel rahatlama sağlamada oldukça başarılıdır. Yorgunluğumuzu alır ve anında enerji artışı sağlar. Peki bu karışımın vücudumuz üzerinde mucizeler yarattığını biliyor musunuz? İşte detayları…

Giriş Tarihi: 21.12.2022 13:26 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 13:29
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Kaynatıp şifasını görün! Bu ikili bağışıklığı çelik gibi yapıyor...

Yüzlerce yıldır insanlar ıhlamur ağacının bazı kısımlarını, özellikle yapraklarını, çiçeklerini, odununu ve kabuğunu sakinleştirici ve sakinleştirici olarak da dahil olmak üzere tıbbi amaçlar için kullanıldı.

DOĞAL TIPTA FAZLASIYLA KULLANILIYORDU

Ihlamur çayında bulunan vitaminler, antioksidanlar ve uçucu yağlar sağlığa oldukça katkı sağlar. Örneğin, dünya çapında çeşitli kültürlerde halk hekimliği, idrar söktürücü etkiler için ıhlamur çayını kullanmış ve hastaların terlemelerine yardımcı olarak ateşlerini düşürmeleri için oldukça yardımcı olmuştur.

Ihlamur çayı ayrıca uykuya dalmaya, kaygıyı azaltmaya ve huzursuz sinirleri yatıştırmaya yardımcı olabilecek birkaç yatıştırıcı özelliğe sahiptir.

KAS EKLEM AĞRILARINI HAFİFLETİR

Ihlamur çayında bulunan bir antioksidan olan quercetin'in özellikle kalp ve kardiyovasküler sistemin geri kalanında iltihaplanmaya karşı etkili olduğu kanıtlanmıştır. Ihlamur çayının ayrıca ağrıyı, özellikle ısı, cilt tahrişleri ve kas ve eklem spazmları ile ilgili ağrıları hafiflettiği gösterilmiştir.

KAN BASINCINI DÜZENLER

Ihlamur ağacı yapraklarındaki ve çiçeklerindeki bileşenler, kan damarlarını genişleten, kan basıncını düşüren kimyasal bir reaksiyon olan damar genişletici görevi görebilir.

Ayrıca, hipertansiyonu azalttığı gösterilen bir bileşik olan flavonoid tiliroside sahip hipotansif bir bitki olarak sınıflandırılır.

GRİP BELİRTİLERİNİ YOK EDER

Ihlamur çayının ateş, soğuk algınlığı, öksürük, bronşit ve astım gibi yaygın enfeksiyonlarda büyük rahatlama sağladığı söylenir. Boğazda veya göğüste oluşan tıkanıklıktan kurtulmak için balgam söktürücü görevi görebilir.

MİDE SORUNLARINI AZALTIR

Ihlamur çayı antispazmodik özelliklere sahip olan ve mide bağırsak problemlerinden asitlikten kurtulma sağlayan flavonoidler, glikozitler ve bazı esansiyel yağlar içerir.

VÜCUT AĞRISINI HAFİFLETİR

Ihlamur çayında bulunan quercetin veya tiliroside gibi flavonoidler, kronik eklem ve kas ağrılarını bastırmaya yardımcı olabilir. Ihlamur çayı eklem ve diz ağrısını hafifletmek için artritli kişilere tavsiye edilir.

IHLAMUR VE ZENCEFİLİ BİRLİKTE TÜKETİN

Ihlamur ve zencefil sağlığa olan faydalarıyla biliniyor. Özellikle soğuk havalarda bağışıklığı güçlendirmek için ıhlamurlu zencefil çayı içmek çok yararlı olacak. Bağışıklığınızı çelik gibi yapacak olan bu karışım aynı zamanda size kuvvet verecek.

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