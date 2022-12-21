Kaynatıp şifasını görün! Bu ikili bağışıklığı çelik gibi yapıyor...

KAS EKLEM AĞRILARINI HAFİFLETİR

Ihlamur çayında bulunan bir antioksidan olan quercetin'in özellikle kalp ve kardiyovasküler sistemin geri kalanında iltihaplanmaya karşı etkili olduğu kanıtlanmıştır. Ihlamur çayının ayrıca ağrıyı, özellikle ısı, cilt tahrişleri ve kas ve eklem spazmları ile ilgili ağrıları hafiflettiği gösterilmiştir.