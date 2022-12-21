Kaynatıp şifasını görün! Bu ikili bağışıklığı çelik gibi yapıyor...

Yüzlerce yıldır insanlar ıhlamur ağacının bazı kısımlarını, özellikle yapraklarını, çiçeklerini, odununu ve kabuğunu sakinleştirici ve sakinleştirici olarak da dahil olmak üzere tıbbi amaçlar için kullanıldı.
DOĞAL TIPTA FAZLASIYLA KULLANILIYORDU
Ihlamur çayında bulunan vitaminler, antioksidanlar ve uçucu yağlar sağlığa oldukça katkı sağlar. Örneğin, dünya çapında çeşitli kültürlerde halk hekimliği, idrar söktürücü etkiler için ıhlamur çayını kullanmış ve hastaların terlemelerine yardımcı olarak ateşlerini düşürmeleri için oldukça yardımcı olmuştur.
Ihlamur çayı ayrıca uykuya dalmaya, kaygıyı azaltmaya ve huzursuz sinirleri yatıştırmaya yardımcı olabilecek birkaç yatıştırıcı özelliğe sahiptir.
KAS EKLEM AĞRILARINI HAFİFLETİR
Ihlamur çayında bulunan bir antioksidan olan quercetin'in özellikle kalp ve kardiyovasküler sistemin geri kalanında iltihaplanmaya karşı etkili olduğu kanıtlanmıştır. Ihlamur çayının ayrıca ağrıyı, özellikle ısı, cilt tahrişleri ve kas ve eklem spazmları ile ilgili ağrıları hafiflettiği gösterilmiştir.
KAN BASINCINI DÜZENLER
Ihlamur ağacı yapraklarındaki ve çiçeklerindeki bileşenler, kan damarlarını genişleten, kan basıncını düşüren kimyasal bir reaksiyon olan damar genişletici görevi görebilir.
Ayrıca, hipertansiyonu azalttığı gösterilen bir bileşik olan flavonoid tiliroside sahip hipotansif bir bitki olarak sınıflandırılır.
GRİP BELİRTİLERİNİ YOK EDER
Ihlamur çayının ateş, soğuk algınlığı, öksürük, bronşit ve astım gibi yaygın enfeksiyonlarda büyük rahatlama sağladığı söylenir. Boğazda veya göğüste oluşan tıkanıklıktan kurtulmak için balgam söktürücü görevi görebilir.
MİDE SORUNLARINI AZALTIR
Ihlamur çayı antispazmodik özelliklere sahip olan ve mide bağırsak problemlerinden asitlikten kurtulma sağlayan flavonoidler, glikozitler ve bazı esansiyel yağlar içerir.
VÜCUT AĞRISINI HAFİFLETİR
Ihlamur çayında bulunan quercetin veya tiliroside gibi flavonoidler, kronik eklem ve kas ağrılarını bastırmaya yardımcı olabilir. Ihlamur çayı eklem ve diz ağrısını hafifletmek için artritli kişilere tavsiye edilir.