Kedi Tırmalaması Kuduz Yapar Mı? Sokak Kedisi Tırmalarsa Ne Olur, Kuduz Aşısı Gerekir Mi?

Kedi tırmalaması, yaygın görülen durumlardan biridir. Kedi tırmalaması kuduz yapar mı sorusu da bu kapsamda merak edilir. Kedi tırmalamasının tehlikeli boyutlarda olup olmadığı, kedinin aşılarına bağlıdır. Kedi tırmalaması ne zaman tehlikeli konusu da bu kapsamda incelenmelidir. Tehlike arz eden kediler genellikle sokak kedileridir. Sokak kedisi tırmalarsa ne olur? Kedi tırmalaması halinde kuduz aşısı gerekir mi sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kedi Tırmalaması Kuduz Yapar Mı?

Kuduz, kedi ya da köpek cinsi hayvanların salyalarından bulaşan bir hastalıktır. Bulaşıcı bir hastalık türü olan kuduz son derece tehlikelidir. Gerekli müdahale yapılmadığı takdirde kuduz olan canlı kısa sürede ölebilir. Kedi tırmalaması ile kuduz hastalığının geçmesi en çok merak edilen konular arasındadır.

Kediler içgüdüsel olarak sahibini ya da başka birini tırmalayabilir. Kuduz, salya yolu ile bulaştığı için kedi tırmalama öncesinde pençelerini salya ile yaladıysa kuduz bulaştırabilir. Hayvanın kuduz aşısının olması kuduz bulaşma riskini önemli ölçüde azaltır. Bu nedenle kedilere 3 aylık olmasından itibaren kuduz aşısı yapılmalıdır. Kuduz aşısı her yıl tekrarlanmalıdır. Ev kedilerinin aşıları tam olduğu için kuduz bulaşma ihtimali çok düşüktür.

Sokak Kedisi Tırmalarsa Ne Olur?

Zaman zaman sokak kedilerini severken de tırmalanma sorunu ile karşılaşabilirsiniz. Sokak kedileri sahipsiz odlularından aşı olma ihtimalleri de düşüktür. Bu nedenle sokak kedisi tırmalarsa kuduza yakalanma ihtimaliniz ev kedilerine nazaran daha yüksektir. Peki, sokak kedileri sizi tırmaladığında ne yapmalısınız? Bu durumda yapacağınız en mantıklı hal tarzı derhal bir sağlık kuruluşuna müracaat etmektir. Hekim kontrolü sonrasında yapılacak kontrol sonrasında gerekli tedavi yöntemi uygulanacaktır. Her ne kadar kuduz vakalarında günümüzde önemli bir düşüş görülse de gerekli tedbirlerin alınması en doğru davranıştır.