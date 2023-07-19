Kedi Yavrusunu Yer Mi? Anne Kediler Yavrularını Yer Mi, Öldürür Mü?

Kedi yavrusunu yer mi sorusu pek çok kişinin aklına gelen sorulardan biridir. Kediler duygularıyla değil içgüdüleriyle hareket eden canlılardır. Bu yüzden sergiledikleri davranışlara duygusal yönden değil mantık çerçevesinde bakılması gerekmektedir. Tamda bu noktada anne kediler yavrularını yer mi, öldürür mü soruları önem kazanmaktadır. Bu yazımızın içerisinde konuyla alakalı merak edilen tüm detaylar mevcuttur.

Kedi Yavrusunu Yer Mi?

Bir anne kedinin yavrusunu yeme düşüncesi son derece üzücü bir durumdur. Hem evinde hem de dışarıda kedi bakan bazı kedi severler bu durumla karşılaşmış olabilir. Kediler maalesef ki bazı durumlarda doğurdukları yavrularını yiyebilmektedir. Ancak bu sanıldığı gibi yavruyu istememekten ya da acıkmasından dolayı değildir. Bu durumun altında yatan çeşitli sebepler vardır. Bu nedenlerden biri yavru kedinin ölü bir şekilde doğmasıdır. Ölü olarak doğan yavru kedi, hem anne kedi hem de varsa diğer yavru kediler için sağlık bakımından tehdit edici bir durum olarak görülür. Yaşamadığı ve hayata tutunamadığı için sağlığa ciddi şekilde zarar veren bakteriler üretebilir. Bu yüzden de anne kedi onu yemek zorunda kalır. Bu tamamen kedinin içgüdüsel olarak yaptığı bir davranıştır. Anne kedinin yanı sıra erkek kedi kendi yavrusunu yer mi konusu da önemlidir. Erkek kedilerde anne kediler gibi böyle bir davranış biçimi yoktur.

Anne Kedi Yavrusunu Öldürür mü?

Kediler tek bir batında iki ya da daha fazla yavru doğurabilmektedir. Yavruların doğumu arka arkaya olabileceği gibi kimi zaman daha uzun aralıklarla olabilmektedir. Kedilerin doğum yapmasıyla ilgili en merak edilen konulardan biri anne kediler yavrularını yer mi konusudur. Bu düşünce insanı dehşete düşürse dahi maalesef ki bazı durumlarda kedi yavrusunu yemektedir. Bu duruma sebep olan faktörler arasında doğan yavru kedinin kokusunun anne kedi tarafından yabancı kedi olarak algılanması, kedinin ölmüş olarak doğması, doğan kedinin sağlıksız olması gibi faktörler yer alır. Bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda anne kedinin yavrularını yemesindeki en temel neden diğer yavrularının sağlığını korumaktır. Tamamen içgüdüsel olarak yapılan bu davranışın altında sıraladığımız sebepler dışında psikolojik ya da başka etkenlerde neden olabilir. Böyle bir durumda anne kedinin uzman bir veteriner hekim tarafından kontrol ettirilmesi gerekir.