Kediler Gece Nasıl Görür? Kediler Karanlıkta Görür Mü, Kumu Bulabilir Mi?

Kedi besleyen kişileri en çok tedirgin eden durum gece yarısı kedilerinin kumu ya da mamayı bulamama düşüncesidir. Ancak kediler üstün görme kapasitesine sahip canlılardır. Zifiri karanlıkta görmeleri zor olsa da hafif aydınlık olan ortamlarda net bir görüş mesafesine sahip olabilirler. Bu da onların avcı olmasından kaynaklanır. Kediler karanlıkta görür mü, kumu bulabilir mi sorularının tüm yanıtlarını paylaştık.

Kediler Gece Nasıl Görür?

Ev ortamlarında en çok beslenen hayvan türlerinden biri kedilerdir. Kediler yakından incelendiğinde son derece farklı yapıda ve karakterde canlılar olduklarını söylemek mümkün olur. Özellikle gözlerinin yapısı oldukça ilgi çekicidir. İnsanlar ile kıyaslandığında kedilerin göz özellikleri çok daha farklı bir yapıya sahiptir. Doğaları gereği ve hayatta kalabilmek adına avlanması gereken bu kediler geceleri de tıpkı gündüz gibi geceleri çok net görebilirler. Ancak bu görüşe sahip olabilmeleri için ortamın zifiri karanlık olmaması gerekir.

Kediler İçin Gece Işık Yakmak Gerekir mi?

Kediler için geceleri ışık yakmak gerekmez. Zifiri karanlık olmadığı sürece kendi iç güdülerini de kullanarak kediler karanlıkta yollarını bulabilirler. Tuvalet ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılayabilirler. Göz yapıları geceleri oldukça iyi görecek şekildedir. Ancak bu durum kedilerin türüne ve fiziksel özelliklerine göre değişebilir. Örneğin mavi gözlü kediler diğer ırklara göre daha hassas yapıya sahiptir. Bu kediler insanlar gibi aniden parlayan ışıklara karşı tepki gösterirler. Bazı kediler de doğuştan şaşı olabiliyor. Bu durum ise onların görme engeli olabileceği anlamı taşımıyor. Fakat yaşları ilerledikçe görme kabiliyetini kaybedebilirler.

Kediler Zifiri Karanlıkta Görür mü?

Kediler zifiri karanlıkta göremez. Bu genelde yanlış bilinen bir bilgidir. Kediler çok az ışık ortamlarında çok rahat görebilme kabiliyetine sahiptirler. Ancak bunu yapabilmelerinin nedeni göz bebeklerinin mevcut ışıklardan daha iyi şekilde yararlanabilmek için büyüme göstermesidir. Yani kediler göz yapılarını bulundukları ortamın az ışığına göre ayarlayabilmektedir. Bu da onların az ışıkta görebilmesine imkan tanır. Ancak kediler zifiri karanlıkta görme kabiliyetine sahip değildir. Ortam geceleri çok karanlık oluyor ise hafif bir aydınlatma ile ortamı onlar için daha rahat hareket edilebilir bir ortam haline getirmek mümkün olabilir.

Yavru Kediler Karanlıkta Görür mü?

Yavru kediler zifiri karanlıkta hiçbir şey göremez. Bununla birlikte geceleri korktukları da söylenemez. Yavru kedilerin çok az ışıkta görebildikleri ise bilinen durumlardandır. Onların avcı iç güdüleri sayesinde görme yetilerinin oldukça iyi olduğu söylenebilir.