Kellik tarihe mi karışıyor? Bilim insanları çaresini buldu

Araştırmacılar, sayısız hücre kültürü uygulaması için kırk yıldan uzun süredir kullanılan hücre dışı bir matris olan düşük konsantrasyonda Matrigel eklediler. Bu folikül mikropları, farelerin derisine implante edildi ve daha fazla folikül üretti, '[saç folikülü mikroplarının] saç neogenezi yeteneğine sahip olduğunu ima etti.'

Araştırma ekibinin geliştirdiği organoid kültür sistemi, neredeyse yüzde 100 verimlilikle saç kökleri ve saç milleri üretti. Yokohama Ulusal Üniversitesi'nde mühendislik fakültesinde yardımcı doçent olan Dr Tatsuto Kageyama yaptığı açıklamada, "Organoidler, saç folikülü morfogenezindeki mekanizmaları aydınlatmak için umut verici bir araçtı" diyerek hücrelerin dokular halinde organize edildiği bir süreci anlattı.

"YENİ ÇALIŞMALAR UFUKTA"

Bilim insanları bunun daha büyük ölçekte daha fazla saç kökü üretmek için sağlam, istikrarlı ve uygun fiyatlı bir sistem sağlayacağına inanıyor. Yokohama Ulusal Üniversitesi'nden bir ekibe göre bir sonraki adım, insan hücrelerini kullanarak organoid yapı kültürünü yeniden oluşturmak.

Yine de, bilimsel çalışma için insan hücrelerinin toplanması konusundaki etik kaygıları, araştırmalarını genişletmek için potansiyel bir engel olarak gösterdiler. Cuma günü yayınlanan bulgular, ufukta kellik için bir tedavi olabileceğini öne sürüyor.