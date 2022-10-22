Kellik tarihe mi karışıyor? Bilim insanları çaresini buldu

Epitel hücreleri, vücudun yüzeyini, içini ve dışını kaplayan bir hücre türüdür. Cildinizde, kan damarlarında be organlarda bulunur. Mezenkimal hücreler, kemik iliğinde bulunan ve iskelet dokularının yapımı ve onarımı için önemli olan multipotent kök hücrelerdi.
"SAÇ FOLİKÜLLERİNİ YENİLEME YÖNTEMİ"
Saç köklerinin gelişimi, bu hücreler veya EMI'ler arasındaki etkileşimler tarafından koordine edilir. İnsan hücreleri üzerinde test edilmemiş olsa da, ekibin bulguları, foliküllerin birinin kafasına implante edilip orada yenilenebileceğini umduklarını gösteriyor.
Gelecekteki araştırmaları, sonunda, saç dökülmesine neden olan yaygın bir otoimmün cilt hastalığı olan alopesi gibi saç dökülmesi bozuklukları için yeni tedavi stratejilerinin geliştirilmesi için yeni yollar açabilir.
"ERKEKLERİN %80'İ SAÇ DÖKÜLMESİNDEN MUZDARİP"
Genel olarak saç dökülmesi çok yaygındır. Erkeklerin yüzde 80'inden fazlası bunu yaşıyor. Kadınların ise yaklaşık yarısı yaşamları boyunca önemli derecede saç dökülmesi yaşarlar. Saç dökülmesinin yüksek düzeyde kaygı ve depresyon, azalan güven ve sosyal geri çekilme gibi psikolojik etkileri olabilir.
Araştırmacılar, sayısız hücre kültürü uygulaması için kırk yıldan uzun süredir kullanılan hücre dışı bir matris olan düşük konsantrasyonda Matrigel eklediler. Bu folikül mikropları, farelerin derisine implante edildi ve daha fazla folikül üretti, '[saç folikülü mikroplarının] saç neogenezi yeteneğine sahip olduğunu ima etti.'
"UMUT VERİCİ BİR ÇALIŞMA"
Araştırma ekibinin geliştirdiği organoid kültür sistemi, neredeyse yüzde 100 verimlilikle saç kökleri ve saç milleri üretti. Yokohama Ulusal Üniversitesi'nde mühendislik fakültesinde yardımcı doçent olan Dr Tatsuto Kageyama yaptığı açıklamada, "Organoidler, saç folikülü morfogenezindeki mekanizmaları aydınlatmak için umut verici bir araçtı" diyerek hücrelerin dokular halinde organize edildiği bir süreci anlattı.
Kıl folikülü organoidleri, 23 günlük kültürde yaklaşık 3 mm uzunluğunda uzun kıl şaftlı tamamen olgun kıl folikülleri üretti. Vücutta en bol bulunan hücre dışı matris olan tip I kolajen özleri, saç folikülünün yüzde 96 verimlilikle filizlenmesini sağladı.
"YENİ ÇALIŞMALAR UFUKTA"
Bilim insanları bunun daha büyük ölçekte daha fazla saç kökü üretmek için sağlam, istikrarlı ve uygun fiyatlı bir sistem sağlayacağına inanıyor. Yokohama Ulusal Üniversitesi'nden bir ekibe göre bir sonraki adım, insan hücrelerini kullanarak organoid yapı kültürünü yeniden oluşturmak.
Yine de, bilimsel çalışma için insan hücrelerinin toplanması konusundaki etik kaygıları, araştırmalarını genişletmek için potansiyel bir engel olarak gösterdiler. Cuma günü yayınlanan bulgular, ufukta kellik için bir tedavi olabileceğini öne sürüyor.