Kemik erimesine davetiye çıkarıyor! Her gün yaptığımız bu alışkanlığa dikkat

Kemik erimesinin çoğu zaman belirtisiz ilerlediğini söyleyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Şirin Atlığ, "Osteoporozun ilk belirtisi bazen bir kemik kırığı olabiliyor. Fiziksel olarak kişiyi ciddi anlamda engelleyebiliyor, günlük yaşantısını zorlaştırabiliyor. İleri yaşta gelişen kalça kırıkları ise yatağa bağımlılığa neden olabilecek kadar ciddi sonuçlara yol açabiliyor" dedi. Kemik sağlığının çocukluk döneminden itibaren şekillendiğini belirten Atlığ, "Kişinin kemik kütlesi yaklaşık 25 yaşında en yüksek seviyeye ulaşıyor. Çocukluk ve gençlik dönemindeki beslenme alışkanlıkları, güneşten yararlanma, düzenli egzersiz ve genetik yapı bu kemik rezervini belirliyor. Bu nedenle yetersiz beslenme, hareketsizlik ve D vitamini eksikliği ilerleyen yıllarda kemik erimesi riskini artırabiliyor" diye konuştu.





HAREKETSİZLİK EN ÖNEMLİ RİSKLERDEN BİRİ

Kemik yapımını destekleyen en önemli faktörlerden birinin düzenli egzersiz olduğunu söyleyen Atlığ, "Uzun süre hareketsiz kalmak, menopozla birlikte hormon düzeylerinin azalması, sigara, alkol ve aşırı kahve tüketimi kemik yıkımını hızlandırıyor" ifadelerini kullandı.





"İP ATLAMA VE YER ÇEKİMİNE KARŞI YAPILAN EGZERSİZLER DE KEMİK YAPIMINI DESTEKLİYOR"

Kemik erimesinden korunmanın yaşam boyu sürdürülen alışkanlıklarla mümkün olduğunu belirten Atlığ, "Protein ve kalsiyumdan zengin beslenmek, düzenli ağırlık egzersizleri yapmak, aşırı kahve tüketiminden kaçınmak, D vitamini düzeyini kontrol ettirmek, sigara ve alkolden uzak durmak kemik sağlığını korumaya yardımcı oluyor. Kemik ve kas kütlesini artıran ağırlık egzersizleri, yer çekimine karşı yapılan ip atlama, trambolin gibi egzersizler de kemik yapımını destekliyor" dedi.





MENOPOZ SONRASI KEMİK ÖLÇÜMÜ İHMAL EDİLMEMELİ

Özellikle risk grubundaki kişilerin kemik yoğunluğu ölçümü yaptırmasının önemine dikkat çeken Atlığ, "Özellikle genetik yatkınlığı bulunan kişiler ile menopoz sonrası kadınların düzenli kemik yoğunluğu ölçümü yaptırması erken tanı açısından büyük önem taşıyor. Erken tanı konulduğunda ilaç tedavisi, egzersiz ve yaşam tarzı değişiklikleriyle kırık riski önemli ölçüde azaltılabiliyor" diye konuştu.