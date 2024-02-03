Kemik erimesinin panzehri! Düzenli tüketildiğinde kemikleri çelik gibi yapıyor...







MENOPOZA GİREN HER KADIN ÖLÇÜM YAPTIRMALI

Kemik yoğunluğu ölçümünü, menopoza giren tüm kadınların yaptırması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Keskin, başka kimlerin bu ölçümü yaptırması gerektiğini ise şöyle sıraladı:

Risk faktörleri olan gençler ve erkekler.

Kemik yoğunluğu düşük çıkan kişilerde ve tedavi görenlerde ölçümü yılda bir kez yenilemek uygundur. Fakat risk yok ise ve kemik yoğunluğu ölçümü normal değer aralığında ise o zaman 2-3 yılda bir kez yenilenebilir.

Kemik kaybını artıran steroid ilaçları kullanmış olanlar veya kullananlar.

Ailesinde kemik erimesi hastalığı olan, omurga kırığı veya kalça kırığı hikâyesi bulunan, karaciğer, böbrek veya tip 1 diyabet hastalığı ve hipertiroidi olan hastalar

Geçirdiği bir travma sonucu kırığı oluşan, röntgen filminde omurga kırığı veya kemik erimesi şüphesi görülenler

Yanlış beslenmeye bağlı kalsiyum değeri düşük olan, alkol veya sigara kullanan, egzersizden uzak bir yaşantı sürenler.



KEMİK YOĞUNLUĞU ÖLÇÜMÜ NASIL YAPILIR?

Kemik yoğunluğu ölçümünün ortalama 20-30 dakikada tamamlanabildiğini belirten Prof. Dr. Keskin, "Kemik ölçümü sadece tanı koymak amaçlı değil, aynı zamanda tedaviyi değerlendirmek ve tedaviye yanıtı ölçmek için de kullanılır. Bu takipler sırasında kanda da kalsiyum, fosfor, D vitamini gibi kemik formasyonunun etkili parametreleri tekrar gözden geçirilmelidir" diye konuştu.