Kemikleri çelik gibi yapan o yöntem! 90 yaşında bile dinç kalacaksınız...



Bununla ilgili kendi çalışması da olduğunu aktaran Duran, sporsuz bir hayatın düşünülemeyeceğini vurgulayarak, "İskelet sistemimizi ayakta tutan kaslarımızdır. Kasların güçlenmesi için ne yapılmalıdır? Spor yapılmalıdır. Günümüzde kesinlikle spor yapılmalıdır. Mehmet Öz, dünyaca ünlü kalp doktoru. Egzersizi önermektedir. Biz de egzersizi öneriyoruz. Çok ağır sporları önermiyoruz. Onlar zaten sporu meslek haline getiren kişilerdir" dedi.