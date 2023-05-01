Kemiklerin erimesine neden oluyor! Bu beslenme hatası kalsiyum depolarını boşaltıyor

Vücudun temel yapısını oluşturan kemikler insan sağlığı için büyük önem arz etmektedir. Yıllar geçtikçe ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının önüne geçebilmek adına kemik yapımızı mutlaka güçlendirmeliyiz.
Peki sağlıklı bir kemik yapısı için neler tüketilmeli?
Kemik sağlığı için kalsiyum minerali büyük önem arz etmektedir. Kalsiyum yönünden en zengin besin kaynakları süt ve süt ürünleridir.
Porsiyonlar kişiden kişiye değişmekle birlikte günlük beslenmeye 2 su bardağı süt veya 2 kase yoğurt eklenmesi, buna ek olarak ortalama günlük 2 ince dilim beyaz peynir yenmesi kemik sağlına destek olacaktır. Kuru meyveler ve pekmez de kalsiyum açısından zengindir. Yalnız bu besinlerin kalori içeriği de yüksek olduğundan dolayı porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi gerekmektedir. Kalsiyum kadar önemli bir mineral olan fosfor da kemik sağlığı için çok önemli bir mineraldir.
Süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri fosfor mineralinden zengin kaynaklardır. Kemik sağlığı için önemli olan vitaminlerden birisi de D vitaminidir. Günlük 10-15 dakika bilek içlerini güneşlendirmek kemik sağlığına destek olacaktır. Aşırı tuz tüketimi vücuttan kalsiyum atımına neden olmaktadır. Bu sebeple aşırı tuz tüketiminden kaçınılmalı, salamura ve tuzlanmış besinlerin tüketimi sınırlandırılmalıdır.
Fazla miktarda kafein tüketimi de kalsiyum atımına neden olduğu için çay, kahve asitli içecek gibi kafein içeren içeceklerin tüketiminde aşırıya kaçılmamalıdır. Çay kahve tüketilecekse mümkün olduğu kadar açık içilmelidir. Aşırı posa alımı da kalsiyum atımına neden olacağı için aşırıya tüketiminden kaçınılmalıdır. Mümkün olduğu kadar yeterli ve dengeli beslenilmelidir
Yeterli kalsiyum alımına dikkat edilmeli
Düzenli fiziksel aktivite yapmamak ve güneşten yeterince faydalanmamak kemik sağlığı için olumsuz sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Aşırı miktar tuz, çay, kahve, asitli içecek ve aşırı posa tüketimi vücuttan kalsiyum atımına sebep olacağı için kemik sağlığını olumsuz yönde etkileyecektir. Kalsiyumu yetersiz tüketmek de kemik erimesine neden olabilmektedir.