Kemiklerin erimesine neden oluyor! Bu beslenme hatası kalsiyum depolarını boşaltıyor

Peki sağlıklı bir kemik yapısı için neler tüketilmeli?

Kemik sağlığı için kalsiyum minerali büyük önem arz etmektedir. Kalsiyum yönünden en zengin besin kaynakları süt ve süt ürünleridir.

Porsiyonlar kişiden kişiye değişmekle birlikte günlük beslenmeye 2 su bardağı süt veya 2 kase yoğurt eklenmesi, buna ek olarak ortalama günlük 2 ince dilim beyaz peynir yenmesi kemik sağlına destek olacaktır. Kuru meyveler ve pekmez de kalsiyum açısından zengindir. Yalnız bu besinlerin kalori içeriği de yüksek olduğundan dolayı porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi gerekmektedir. Kalsiyum kadar önemli bir mineral olan fosfor da kemik sağlığı için çok önemli bir mineraldir.