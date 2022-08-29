Kemiklerinizi çelik gibi yapacak! Her gün 1 bardak tüketmek yetiyor…

Yağı azaltılmış süt, yoğurt ve hatta protein eklenmiş soya sütü gibi seçeneklerin tümü bol miktarda kalsiyum, D vitamini ve protein içerirler ve bu nedenle aslında tümü kemikleri güçlendirmek ve geliştirmek için mükemmeldir!

Nutrition Today dergisinde açıklanan verilere göre protein, kemik hacminin yaklaşık olarak yüzde 50'sini ve kemik kütlesinin yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Diyet proteini kemik sağlığı için önemli bir besin olduğundan, osteoporozun önlenmesine de yardımcı olmaktadır.