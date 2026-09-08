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Kilo kontrolünde şaşırtan detay! Yemeğin sıcaklığı acıkma süresini etkiliyor

Kilo kontrolü denildiğinde akla ilk olarak kalori hesabı ve porsiyon miktarı geliyor. Ancak uzmanlara göre sofradaki seçimler kadar yemeğin nasıl tüketildiği ve sıcaklığı da iştah üzerinde etkili olabiliyor. Özellikle sıcak çorba ve ev yemeklerinin daha uzun süre tokluk hissi sağlayarak gün içindeki atıştırma ve tatlı isteğini azaltmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor. Peki sıcak yemekler gerçekten daha uzun süre tok tutuyor mu?

İHA Giriş Tarihi: 08.09.2026 16:39 PAYLAŞ ABONE OL

Kilo kontrolü denildiğinde çoğu kişi kalori hesabına ve porsiyon miktarına odaklanıyor. Ancak yemeğin sıcaklığı da iştah ve tokluk hissi üzerinde etkili olabiliyor. Yemeğin yalnızca içeriğinin değil, tüketiliş şeklinin de önemli olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden, "Kilo kontrolü yaparken çoğu zaman sadece ne yediğimize odaklanıyoruz. Oysa araştırmalar, yemeğin sıcaklığının da iştah üzerinde etkili olabileceğini gösteriyor. Sıcak yiyecekler midemizde daha kontrollü bir şekilde sindirilir. Midenin hemen boşalmaması, yemeğin bağırsaklarda daha uzun süre kalmasını sağlar ve acıkma hissini geciktirir" dedi.





"SICAK ÇORBA VEYA YEMEK TATLI KRİZLERİNİ AZALTMAYA YARDIMCI OLUYOR"

Sıcak yemeklerin öğün sonrası atıştırma isteğini azaltabileceğini ifade eden Erden, "Sıcak yemek tüketildiğinde, vücudumuz beynimize, 'Doydum, artık yemeyi bırak' diyen doğal tokluk hormonlarını çok daha yüksek miktarda salgılar. Ayrıca yemek sonrası süreçte de tokluk süresini uzatır. Bu sayede tatlı krizlerini ve zamansız atıştırmaları engeller. Böylece kişi farkında olmadan daha az kalori tüketebilir" diye konuştu.