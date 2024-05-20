Kilo verememenizin ardında bu hastalık yatıyor olabilir! Sağlıklı zayıflamanın anahtarı...



"Beslenme kişiye özgüdür"

Beslenmenin kişiye özgü olduğunu belirten Dyt. Uçar, şu bilgileri paylaştı:

"Kimilerine 3 ana öğün iyi gelirken, kimilerine 2 ana öğün beslenme iyi gelebilir. Farklı zamanlarda farklı diyet modelleri popüler hale gelmektedir. Ancak hepsinin kilo vermedeki temel mantığı kalori açığı oluşturmaktır. Harcadığınız enerji, aldığınız enerjiden fazla ise kalori açığı oluşur. Kalori açığı ile kilo verimi başlar. Sağlıklı bir kilo verimi için sadece kaloriye odaklanmamak gerekir. Kaloriyi hangi besin kaynaklarından aldığınız ve karbonhidrat protein yağ dağılımının nasıl olduğu son derece önemlidir. Yaşam tarzınıza ve sağlık durumunuza uygun şekilde diyetisyen desteği eşliğinde planlanmış bir beslenme tarzıyla kilo vermek, olası besin ögesi eksikliklerinin de önüne geçer."





"Diyete başlamadan önce yanıtlamanız gereken 3 soru"

Diyet yaparken uygulanan diyetin mutlaka kişiye özel planlanmış olması gerektiğini kaydeden Dyt. Uçar, "Diyete başlamadan önce şu 3 soruyu mutlaka kendinize sorun: Bu diyet kim için planlandı? Bu diyet yaşam tarzıma, sağlık durumuma, sevdiğim besinlere, bütçeme göre mi planlandı? Bu diyeti hayatım boyunca sürdürebilir miyim? Eğer bu sorulara 'evet' cevabını verebiliyorsanız, verdiğiniz kilo daha kalıcı olacaktır. Çünkü sürdüremeyeceğiniz bir süreçle kilo verimi sonrasında verdiğinizden çok daha fazla şekilde kilo kazanımı yaşama ihtimaliniz çok yüksek olacaktır" dedi.