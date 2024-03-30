Kilo verememenizin nedeni bu 'gen' olabilir! Bilim insanları açıkladı...

Kilo vermek çoğu birey için zorlu bir süreç olabilir. Ancak yakın zamanda yapılan bir araştırma belirli bir gene sahip olan kişilerin kilo vermek için daha fazla efor sarf etmesi gerektiğini ortaya koydu. Bu kişiler zayıflamak için 10 bin adım fazladan atmalı...

DIŞ HABERLER Giriş Tarihi: 30.03.2024 11:31 PAYLAŞ ABONE OL

ABD'deki Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nde yapılan araştırmaya göre, 'yağ genleri'ne sahip kişilerin, genetik yatkınlığı olmayanlara kıyasla aynı miktarda kilo vermek için çok daha fazla egzersiz yapması gerekiyor. Araştırmacılar, 3 bin 124 katılımcının fitness takipçilerinden, doktor kayıtlarından ve genetik bilgilerinden elde edilen dört yıllık verileri analiz etti. Genetik obezite riski yüksek olan bazı kişilerin, kilo kaybını görmek için yaklaşık 15 bin adım yürümek zorunda olduğu, düşük genetik riski olanlarda ise bu rakamın 5 binin biraz altında olduğu belirlendi.