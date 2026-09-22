Kilo veriyorsunuz ama bacaklarınız incelmiyor mu? Bedeni sandığınız şey olmayabilir



"SORUN İRADE EKSİKLİĞİ DEĞİL"

Lipödemli kadınların çevrelerinden daha fazla diyet yapmaları veya daha fazla egzersiz yapmaları yönünde yorumlar duyabildiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Sidar Burcu Ateş Demiroğlu, bunun hastalarda suçluluk ve çaresizlik hissine neden olabileceğini belirtti.

Uzm. Dr. Sidar Burcu Ateş Demiroğlu, "Lipödem bir irade eksikliği değildir. Hastaların yaşadığı orantısız yağ dokusu artışı, ağrı ve hassasiyet gerçek bir sağlık sorunudur. Kişinin uzun süre yalnızca diyet ve egzersizle sonuç almaya çalışması hem tanının gecikmesine hem de psikolojik olarak yıpranmasına neden olabilir" diye konuştu.



"TEDAVİ HER HASTA İÇİN AYRI PLANLANMALI"

Lipödem tanısının klinik değerlendirmeyle konulduğunu belirten Uzm. Dr. Demiroğlu, benzer görünüme yol açabilecek obezite, lenfödem ve toplardamar hastalıklarının da ayırt edilmesi gerektiğini vurguladı.

Tedavi planının hastalığın evresine, kişinin şikayetlerine ve günlük yaşamındaki etkilenmeye göre düzenlendiğini ifade eden Uzm. Dr. Sidar Burcu Ateş Demiroğlu, "Uygun egzersiz programları, kilo yönetimi, kompresyon uygulamaları, cilt ve doku sağlığının korunması ile gerekli durumlarda ödem kontrolüne yönelik rehabilitasyon yaklaşımları tedavinin parçaları olabilir. Buradaki amaç yalnızca bacakların görünümünü değiştirmek değildir. Ağrıyı ve ağırlık hissini azaltmak, hareketliliği korumak ve kişinin yaşam kalitesini yükseltmek temel hedefimizdir" dedi.



"BACAKLARDAKİ DEĞİŞİKLİK YALNIZCA KİLO PROBLEMİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMEMELİ"

Lipödemin ilerleyen dönemlerde günlük yaşamı ve fiziksel aktiviteyi etkileyebileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Sidar Burcu Ateş Demiroğlu, erken farkındalığın hastalığın yönetiminde önemli olduğunu söyledi.

Uzm. Dr. Sidar Burcu Ateş Demiroğlu, "Bacaklarınızın vücudunuza göre orantısız olduğunu düşünüyor, kilo vermenize rağmen bu bölgelerde belirgin bir değişiklik görmüyor, ayrıca ağrı, hassasiyet veya kolay morarma yaşıyorsanız bunu yalnızca kilo problemi olarak değerlendirmeyin. Lipödem konusunda deneyimli bir hekim tarafından yapılacak muayene, doğru tanı ve kişiye özel takip planının ilk adımıdır" diye konuştu.