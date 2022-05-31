Kilo vermek için her gün bir bardak tüketin! Metabolizmayı anında hızlandırıyor

Hazırlanışı oldukça kolay olan bu içecek hem lezzetli hem de sağlıklı. Su içmeyi sevmeyenlerin de kolaylıkla tüketebileceği limonlu su hakkında bilmeniz gerekenler ise şöyle…
LİMONLU SU NEFESİ FERAHLATIR
Limonlu su, özellikle su içmeyi sevmeyenler için mükemmel bir seçenek olabilir. İçerisine kahve gibi kafein içeren bir madde girmediği ya da şeker atmayı gerek duymadan kendinden bir aroması olduğu için pek çok kişi tarafından severek tüketilmektedir. Bu sayede yeterli sıvı alımını sağlayabilir ve etkili bir yardımcı olarak tüketilebilir.
Diş hekimi Rhonda Kalasho, " Yeterli sıvı alımının tükürük üretimi için anahtardır ve diş çürümesi de bu sayede engellenir" diyerek sözlerine şöyle devam ediyor: "Limon yapısı gereği doğal bir antiseptiktir ve bu da ağızdaki zararlı bakterileri yok ettiği anlamına gelir. Bu sayede ağızda oluşan kötü kokunun giderilmesini ve nefesi ferahlatmayı sağlar".
LİMONLU SU METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR
Metabolizmanın hızlanmasını sağlayan limonlu suyu düzenli tüketirseniz yağ yakımını da kolaylaştırarak kısa sürede kilo verebilirsiniz. Yediklerinizin de daha hızlı sindirilmesini sağlayan ve kan şekerini dengeleyerek uzun süre tok kalmanızı sağlayan limonlu suyun sağlığınız üzerinde olumlu etkileri bulunuyor.
Ödem atmanızı da kolaylaştıracak limonlu su, düzenli olarak tüketildiğinde vücuttaki tüm ödemi atıyor ve şişkinliği önlüyor.
LİMONLU SU TANSİYONU DÜŞÜRÜYOR
Yüksek tansiyon problemi yaşayan bireyler düzenli olarak limonlu su içtiğinde bu sorunun önüne geçebiliyor. Ancak kronik yüksek tansiyonunuz varsa limonlu suyu tüketmeden önce mutlaka doktora danışmanız ve önerilerine uygun olarak hareket etmeniz gerekiyor.
Anlık tansiyon yükselmelerinde ise içeceğiniz bir bardak limonlu su, sizi anında kendinize getirecek ve tansiyonunuzu düşürecektir.
LİMONLU SU CİLDİ GENÇLEŞTİRİYOR
Limon ve su birleşimi inanılmaz bir antioksidan etkiye sahiptir. Bu sayede ölü hücrelerin ciltten arındırılmasına ve yeni hücrelerin oluşmasına katkıda bulunabilirsiniz.
Düzenli olarak içilen limonlu su kırışıklıkların oluşmasını önler, cilde kaybettiği parlaklığı geri kazandırır ve cildin donuk görünmesini engeller.
LİMONLU SUYU DİKKATLİ TÜKETMEK GEREKİYOR
Ancak konu ağız hijyeni olduğunda Doktor Kalasho, limonlu su içmenin diş sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceğini söylüyor. Limonlu suyu düzenli olarak tüketmek gerekli adımları izlemediğinizde asidikliği nedeniyle çürüme ve sararmalara neden olabilir.
Kısacası limon suyu sürekli olarak tüketilirse diş minesine zarar verebilir. Diş hekimi Sharon Huang; "Bunun nedeni asidik maddelerin tüketildiğinde diş minesini demineralize ederek diş minesinin yumuşamasına neden olmasıdır" diyor. Sadece limonlu su değil diğer tüm asidik besinler de düzenli tüketildiğinde benzer etkiler yaratabiliyor. Örneğin kahve, domates içerikli soslar ve sirke bu kategorinin başında gelmektedir.
Doktor Huang diş minesinin aşırı yumuşadığı durumlarda dişlerin sarı gözükmesine, dişlerde çürük oluşumuna ve diş eti hassasiyeti yaşamanıza neden olabileceğini belirtiyor. Limonlu suyu pipetle içmek tüm bu olumsuz etkilerden korunmanıza yardımcı olabilir. Bu sayede asidik su dişlerinizle daha az temas eder ve diş minesinin aşınması engellenebilir. Doktor Huang limonlu suyu içtikten sonra ise hemen ağzın suyla çalkalanması gerektiğini söylüyor.
LİMONLU SUYU NASIL İÇMELİSİNİZ?
Limonun dişlere verdiği zararı önlemenin en önemli yolu mümkün olduğunca suyla seyreltmek olduğunu söyleyen Doktor Kalasho, bir bardak suyun içerisine birkaç damla limon suyu sıkmanın ideal olduğunu söylüyor. Eğer sade limon yemeyi seviyorsanız bunun dişleriniz için de yıkıcı etkileri olabileceğinin altını çiziyor.
Buna ek olarak en iyi yöntemin ise limonlu suyu pipetle içilip ardından hemen sonra ağzı sade suyla çalkalamak olduğunu söylüyor. Ancak çalkalamak ne kadar ideal bir yöntem olsa da kesinlikle fırçalama yapmamanız gerekiyor.
Doktor Huang, "Dişlerde oluşan demineralizasyondan sonra tükürük üretiminin yeterli seviyeye gelip dişlerin tekrar fırçalanabilir duruma gelmesi için en az 30 dakika geçmesi gerekiyor" diye belirtiyor. aksi halde dişlerinizi hemen fırçalamak fırçadaki kılların diş minesinde aşırı aşınmaya sebebiyet vermesine neden olabilir.