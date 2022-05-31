Kilo vermek için her gün bir bardak tüketin! Metabolizmayı anında hızlandırıyor

Hazırlanışı oldukça kolay olan bu içecek hem lezzetli hem de sağlıklı. Su içmeyi sevmeyenlerin de kolaylıkla tüketebileceği limonlu su hakkında bilmeniz gerekenler ise şöyle…

LİMONLU SU NEFESİ FERAHLATIR

Limonlu su, özellikle su içmeyi sevmeyenler için mükemmel bir seçenek olabilir. İçerisine kahve gibi kafein içeren bir madde girmediği ya da şeker atmayı gerek duymadan kendinden bir aroması olduğu için pek çok kişi tarafından severek tüketilmektedir. Bu sayede yeterli sıvı alımını sağlayabilir ve etkili bir yardımcı olarak tüketilebilir.

Diş hekimi Rhonda Kalasho, " Yeterli sıvı alımının tükürük üretimi için anahtardır ve diş çürümesi de bu sayede engellenir" diyerek sözlerine şöyle devam ediyor: "Limon yapısı gereği doğal bir antiseptiktir ve bu da ağızdaki zararlı bakterileri yok ettiği anlamına gelir. Bu sayede ağızda oluşan kötü kokunun giderilmesini ve nefesi ferahlatmayı sağlar".