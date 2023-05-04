Kilo vermek isterken sağlığınızdan olmayın! Böyle zayıflamak yarardan çok zarar getiriyor...

Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, 'bahar diyeti' olarak adlandırılan diyet programlarının genelde haziran ayının ortalarına kadar devam ettiğini belirterek, "Ancak yaza hazırlanmak ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek için bu süre yeterli değil ve hızlı kilo vermek sağlık sorunlarına yol açabilir. Çünkü hızlı kilo vermek adına uygulanan diyet programı, çok düşük kalorili ve ağır egzersizlerin yapıldığı bir program olacaktır. Ancak hazirana kadar sağlıklı bir şekilde verilebilecek kilo miktarı yaklaşık 2-3 kilo civarındadır. Bu durumda fazla kilonuz 5-6 kiloysa yaza zayıf girebilirsiniz. Ancak vermeniz gereken kilo bundan daha fazlaysa kendinizi bu zaman dilimine sıkıştırmamanız gerekir. Bunun nedeni ise hızlı verilen kilolar hem kalıcı olmaz hem de metabolizmanın yavaşlaması, safra taşı oluşumları, kas kaybı ve kan şekerinde dengesizlik gibi sorunlara kapı aralayabilir" diye konuştu.