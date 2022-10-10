Kilo yapmıyor diye tüketmeyi bırakın! Hafızanızı yerle bir ediyor

Hepimiz daha az şeker yememiz gerektiğini biliyoruz ve tatlandırıcılar cazip bir alternatif sunuyor. Ancak, ikame bir ürün olan tatlandırıcıların aslında vücudunuza şekerin kendisinden daha fazla zarar verebileceğine dair daha fazla kanıt ortaya çıkmaya başlıyor.

Giriş Tarihi: 10.10.2022 08:53 PAYLAŞ ABONE OL

Yeni bir çalışma, yapay tatlandırıcıları gençken tüketmenin sonraki yaşamda ciddi uzun süreli hafıza sorunlarına yol açabileceğini buldu. ABD'den araştırmacılar ayrıca tatlandırıcıların metabolizmayı yavaşlattığını ve bunun da diyabet riskinin artmasına neden olabileceğini buldular . Tatlandırıcıların ayrıca tat tomurcuklarını şekere karşı daha az duyarlı hale getirmesi de daha olası. J CI Insight'ta yayınlanan çalışmanın sonucuna göre, bu, insanların daha fazla şekerli içecek ve tatlı tadı deneyimlemek için yiyecekler tüketmesine yol açabilir.

"UZUN SÜRELİ HAFIZA SORUNLARINA NEDEN OLUYOR" Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden çalışmanın yazarı Profesör Scott Kanoski elde ettikleri bulguların, birinin genel olarak düşük kalorili tatlandırıcılar tüketmemesi gerektiğini göstermese de, yaşamın erken dönemlerinde alışılmış düşük kalorili tatlandırıcı tüketiminin istenmeyen bir durum olabileceğini vurguluyorlar. Ekip, çalışmanın bir parçası olarak, farelere sakarin, ACE-K ve stevia dahil olmak üzere birkaç farklı düşük kalorili şeker ikamesi ile tatlandırılmış su verdi. Ayrı bir grup fare, yiyecekleriyle birlikte sade su içti. Bir ay sonra, farelerin, iki farklı test kullanarak hafızalarını değerlendirdi. Testler, büyürken şekerli içecekler içen farelerin, sadece sade su içen farelere kıyasla hafıza testlerini geçmekte zorlandıklarını gösterdi. Araştırmacılar tarafından, farelere "kabul edilebilir günlük alım seviyeleri" içinde kalan tatlandırıcı seviyeleri verildi ve ayrıca "sadece tek bir tatlandırıcı" verildi.