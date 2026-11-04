Kış aylarında bu hataya düşmeyin! Grip ve soğuk algınlığı için antibiyotik uyarısı





"ANTİBİYOTİKLER VİRÜSLERE ETKİ ETMİYOR"

Grip ve soğuk algınlığına genellikle virüslerin neden olduğunu ifade eden Dr. Selim Özgül, "Bu hastalıklara virüsler neden olmakta. Antibiyotikler de bu virüslere etki etmemekte. Bu nedenle en fazla yapacağımız şey dinlenmek ve yeterli sıvı almaktan ibaret oluyor. Hekimin uygun gördüğü hastalarda grip virüsüne doğrudan etkili olan bazı ilaçlarımız mevcut" dedi.