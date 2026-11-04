Kış aylarında bu hataya düşmeyin! Grip ve soğuk algınlığı için antibiyotik uyarısı

Havaların soğumasıyla birlikte grip ve soğuk algınlığı vakalarında artış yaşanırken, uzmanlardan bilinçsiz antibiyotik kullanımına karşı uyarı geldi. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Selim Özgül, grip ve soğuk algınlığına yakalanan vatandaşların doktor önerisi olmadan antibiyotik kullanmamaları gerektiğini belirtti.
"ANTİBİYOTİKLER VİRÜSLERE ETKİ ETMİYOR"
Grip ve soğuk algınlığına genellikle virüslerin neden olduğunu ifade eden Dr. Selim Özgül, "Bu hastalıklara virüsler neden olmakta. Antibiyotikler de bu virüslere etki etmemekte. Bu nedenle en fazla yapacağımız şey dinlenmek ve yeterli sıvı almaktan ibaret oluyor. Hekimin uygun gördüğü hastalarda grip virüsüne doğrudan etkili olan bazı ilaçlarımız mevcut" dedi.
GRİP İLE SOĞUK ALGINLIĞINI KARIŞTIRMAYIN
İki hastalık arasındaki belirtilere de dikkat çeken Özgül, soğuk algınlığının genellikle yavaş başladığını, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve hapşırığın ön planda olduğunu söyledi. Gribin ise ani başlangıçlı ateş, kas ağrıları ve yoğun halsizlikle kendini gösterdiğini belirten Özgül, bu ayrımın hastalığın seyri ve tedavi kararı açısından önemli olduğunu kaydetti.
"GÜNLÜK 1,5-2 LİTRE SIVI TÜKETİLEBİLİR"
Hastalık döneminde yeterli sıvı tüketiminin önemine değinen Özgül, günlük sıvı ihtiyacının kişinin kilosuna, mevsime, sıcaklığa ve sıvı kaybına göre değiştiğini belirtti. Yaklaşık 70 kilogram ağırlığındaki bir kişinin günlük sıvı ihtiyacının ortalama 2 litre olduğunu ifade eden Özgül, kış aylarında ise genel olarak 1,5-2 litre civarında sıvı tüketilebileceğini söyledi. İshal ve yoğun terleme gibi sıvı kaybının arttığı durumlarda ihtiyacın daha fazla olabileceğini de sözlerine ekledi.
GRİPTEN KORUNMANIN EN ETKİLİ YOLU AŞILAMA
Gripten korunmada yıllık aşılamanın önemine dikkat çeken Özgül, özellikle risk gruplarına sonbahar aylarında grip aşısı yapılmasını önerdiklerini belirtti. Grip aşısının hastalığa yakalanmayı tamamen engellemediğini ancak hastalığın daha hafif geçirilmesine önemli katkı sağladığını ifade etti.
KAPALI ORTAMLARI HAVALANDIRIN, HASTA OLDUĞUNUZDA MASKE TAKIN
Hastalıklardan korunmak için günlük hayatta alınabilecek önlemleri de sıralayan Özgül, kapalı ortamların düzenli havalandırılması, el hijyenine dikkat edilmesi ve sosyal mesafenin korunmasının önem taşıdığını söyledi. Hastalık döneminde maske kullanımının da bulaş riskini azaltmada etkili olduğunu belirten Özgül, "Unutmamak gerekir ki hastayken dinlenmek, kendimize karşı olduğu kadar çevremize karşı da sorumluluktur" diye konuştu.