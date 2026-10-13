Kış aylarında cildi pul pul dökülenler dikkat! Bu belirtiler varsa doktora başvurun

NEMLENDİRİCİ SEÇİMİ ÖNEMLİ Cilt bariyerini destekleyen nemlendiricilerin kuruluğun giderilmesinde önemli rol oynadığını belirten Prof. Dr. Kılıç, "Hyalüronik asit, üre, petrolatum ve gliserin içeren nemlendiriciler cilt bariyerini daha iyi desteklediği için cilt kuruluğunda daha etkili sonuçlar verebiliyor" ifadelerini kullandı. Kış aylarında daha yoğun kıvamlı nemlendiricilerin tercih edilebileceğini belirten Prof. Dr. Kılıç, hassas cilt yapısına sahip kişilerin ise daha sade içerikli, parfümsüz ve renksiz ürünleri tercih etmesi gerektiğini söyledi. Sert sabunlar ve parfümlü duş jellerinin cildin doğal yağ tabakasına zarar vererek kuruluğu artırabileceğini belirten Prof. Dr. Kılıç, cilt tipine uygun ve nazik temizleyicilerin kullanılmasını önerdi.

KAŞINTI VE EGZAMA VARSA DOKTORA BAŞVURUN Cilt kuruluğunun uzun sürmesi ve düzenli nemlendirmeye rağmen düzelmemesi halinde altta yatan başka bir durumun araştırılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kılıç, yoğun kaşıntı ve egzama benzeri bulguların eşlik ettiği durumlarda dermatoloji uzmanına başvurulması gerektiğini söyledi. Cilt kuruluğunun yalnızca deri hastalıklarıyla ilişkili olmayabileceğini belirten Prof. Dr. Kılıç, bazı sistemik hastalıkların ve ilaç kullanımının da ciltte kuruluğa neden olabileceğini ifade etti.

SADECE ÇOK SU İÇMEK YETERLİ DEĞİL Yeterli miktarda su tüketmenin önemli olduğunu ancak tek başına fazla su içmenin cilt kuruluğunu ortadan kaldırmayacağını belirten Prof. Dr. Kılıç, cilt bariyerini destekleyen bakım uygulamalarının daha önemli olduğunu söyledi. Dengeli ve sağlıklı beslenmenin de cilt sağlığı açısından önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kılıç, yeterli protein, sağlıklı yağ ve vitamin alımının cilt bariyerine katkı sağladığını belirtti. Sonbahar ve kış aylarında cildi soğuk havaya hazırlamanın önemine dikkat çeken Prof. Dr. Kılıç, "Ilık ve kısa duşlar, uygun nemlendiriciler ve temizleyiciler kullanmak cilt bariyerimizi destekleyecektir. Çünkü sağlıklı bir cilt, sağlıklı bir cilt bariyeri demek" diye konuştu.