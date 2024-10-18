Kış boyu D vitaminine doyacaksınız! Saat 10:00'dan sonra...

Mevsim sonbahar, güneş ışınlarının etkisi azalıyor. Kış aylarında D vitamini eksikliği daha da sık görülüyor. Uzmanlara göre, D vitamini sentezi için güneş ışınlarının mayıs-kasım arası, ortalama en az günlük 15-30 dakika cilde, direkt teması gerekiyor.

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 18.10.2024 10:47 Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 10:50 PAYLAŞ ABONE OL

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Şahin, D vitamini hakkında önemli bilgiler verdi. Vücutta bir hormon olarak da işlev gören D vitamininin, kalsiyum ve fosfor gibi minerallerin emilimini ve kullanımını artırarak, kemik sağlığını desteklediğini belirten Prof. Dr. Şahin, "Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur, vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Kas fonksiyonlarını düzenler ve kas gücünü artırır. Hücrelerin normal şekilde büyümesi ve gelişmesine yardımcı olur. Sinir sistemi ve beyin fonksiyonlarını destekler" diye konuştu.



GÜNEŞ IŞIKLARI ETKİLİ

D vitamininin sadece belirli besinlerde (yağlı derin su balıkları, süt, yumurtanın sarısı vb.) ve az miktarda bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Şahin, şunları söyledi: "D vitamini ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'si gıdalardan karşılanmaktadır. Bundan dolayı sadece beslenme ile tüm ihtiyacın karşılanması zordur. İhtiyacımızın yüzde 80'i ise güneş ışıklarının yardımı ile vücutta üretilir."