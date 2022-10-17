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Kış boyu hastalık yüzü göstermiyor! Bağışıklığınızda kalkan etkisi...

Havaların soğumasıyla ortaya çıkan halsizlik, yorgunluk, enerji düşüklüğü gibi durumlar bağışıklığın da zayıflamasına neden olmaktadır. Eylül ayının gelmesiyle ortaya çıkan grip sezonu için önlemimizi almalı, bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız gerekmektedir. Diyetisyen Gözde Karaca ise bu konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 17.10.2022 08:29
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Kış boyu hastalık yüzü göstermiyor! Bağışıklığınızda kalkan etkisi...

Sonbahar mevsiminde hem dinç ve iyi hissetmek hem de bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak adına iyi beslenmeye dikkat edilmelidir. Peki bu mevsim geçişlerinde neler yapmalı, nasıl beslenmeliyiz?

SIVI TÜKETİMİ

Hayatımızın her anında olduğu gibi mevsim geçişlerinde de su tüketimi çok büyük bir öneme sahip olmaktadır. Havaların soğumasıyla su ihtiyacında azalmalar olabilmektedir. Günlük en az 2-2,5 litre su tüketimine dikkat edilmeli, içilen her bir bardak çay/kahve başına fazladan bir bardak su tüketilmesi gerekmektedir.

BESİN ÇEŞİTLİLİĞİ

Bir öğünde bütün besin gruplarının tüketilmesi hem daha uzun süreli tokluk sağlayacak hem de vücudun ihtiyacı olan makro ve mikro besin öğelerinin karşılanmasını sağlayacaktır.

VİTAMİN-MİNERAL TÜKETİMİ

  • Yumurta, süt, balık, havuç, kayısı, domates, ıspanak, brokoli, kabak gibi besinler A vitamini açısından zengindir ve günlük beslenmeye dahil edilmelidir.
  • Yeşilbiber, maydanoz, tere, roka, karnabahar, ıspanak, portakal, limon, mandalina, kivi, kuşburnu gibi besinlerde C vitamini ve antioksidan açısından zengin olması sebebiyle bağışıklığın güçlendirilmesine destek olacaktır.
  • E vitamini açısından zengin olan fındık, badem, ceviz gibi yağlı tohumlar, yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, avokado gibi besinler bağışıklığı desteklemektedir.
  • Badem, ceviz, fındık, fıstık, muz, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler ve tahıllar bağışıklığın güçlendirilmesini sağlayan magnezyum açısından zengin besinlerdir.
  • Vücut direncinin arttırılmasını sağlayan çinko kaynakları ise; et, karaciğer,balık, süt, yumurta, hindi eti, kabak çekirdeği, kuru baklagiller, deniz ürünleri, rüşeym, susam, fındık, badem, ceviz, fıstıktır.
  • Güçlü bir antioksidan kaynağı olan selenyumu bolca içeren deniz ürünleri, kırmızı-beyaz et, mantar, ay çekirdeği, susam, yumurta, esmer pirinç, mercimek ,yağlı tohumlar beslenmeye dahil edilmelidir.

FİZİKSEL AKTİVİTE

Havaların soğuması ve günlerin kısalmasıyla harekette azalma meydana gelmektedir. Bunun önüne geçebilmek adına günlük 10bin adım atmak veya ilgi duyulan sporu hayata entegre ederek fiziksel aktivitenin arttırılması sağlanmalıdır.

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