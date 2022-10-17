Kış boyu hastalık yüzü göstermiyor! Bağışıklığınızda kalkan etkisi...

Havaların soğumasıyla ortaya çıkan halsizlik, yorgunluk, enerji düşüklüğü gibi durumlar bağışıklığın da zayıflamasına neden olmaktadır. Eylül ayının gelmesiyle ortaya çıkan grip sezonu için önlemimizi almalı, bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız gerekmektedir. Diyetisyen Gözde Karaca ise bu konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 17.10.2022 08:29 PAYLAŞ ABONE OL

Sonbahar mevsiminde hem dinç ve iyi hissetmek hem de bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak adına iyi beslenmeye dikkat edilmelidir. Peki bu mevsim geçişlerinde neler yapmalı, nasıl beslenmeliyiz?

SIVI TÜKETİMİ Hayatımızın her anında olduğu gibi mevsim geçişlerinde de su tüketimi çok büyük bir öneme sahip olmaktadır. Havaların soğumasıyla su ihtiyacında azalmalar olabilmektedir. Günlük en az 2-2,5 litre su tüketimine dikkat edilmeli, içilen her bir bardak çay/kahve başına fazladan bir bardak su tüketilmesi gerekmektedir.