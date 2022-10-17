Kış boyu hastalık yüzü göstermiyor! Bağışıklığınızda kalkan etkisi...

Sonbahar mevsiminde hem dinç ve iyi hissetmek hem de bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak adına iyi beslenmeye dikkat edilmelidir. Peki bu mevsim geçişlerinde neler yapmalı, nasıl beslenmeliyiz?
SIVI TÜKETİMİ
Hayatımızın her anında olduğu gibi mevsim geçişlerinde de su tüketimi çok büyük bir öneme sahip olmaktadır. Havaların soğumasıyla su ihtiyacında azalmalar olabilmektedir. Günlük en az 2-2,5 litre su tüketimine dikkat edilmeli, içilen her bir bardak çay/kahve başına fazladan bir bardak su tüketilmesi gerekmektedir.
BESİN ÇEŞİTLİLİĞİ
Bir öğünde bütün besin gruplarının tüketilmesi hem daha uzun süreli tokluk sağlayacak hem de vücudun ihtiyacı olan makro ve mikro besin öğelerinin karşılanmasını sağlayacaktır.
VİTAMİN-MİNERAL TÜKETİMİ
FİZİKSEL AKTİVİTE
Havaların soğuması ve günlerin kısalmasıyla harekette azalma meydana gelmektedir. Bunun önüne geçebilmek adına günlük 10bin adım atmak veya ilgi duyulan sporu hayata entegre ederek fiziksel aktivitenin arttırılması sağlanmalıdır.