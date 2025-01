Kış boyunca hasta olmayacaksınız! Bağışıklığı güçlendiren adeta ’sıvı altın’

"Et ve kemik suyunda bulunan bu proteinin cilt elastikiyetini artırarak yaşlanma belirtilerini geciktirebilir ve eklem ağrılarını hafifletmeye yardımcı olur. Et ve kemik suyu, bağışıklık sistemini destekleyen, kas fonksiyonlarını iyileştiren değerli mineraller açısından zengin bir besin.

KİLO KONTROLÜNE YARDIMCI OLUYOR

Et ve Kemik suyu, sığır, koyun, tavuk veya hindi gibi hayvanların et ve kemiklerinin 12 ila 24 saat boyunca su içinde uzun süre kaynatılmasıyla elde edilen, son derece besleyici ve özel bir et suyu olduğunu aktaran Dyt. Gamze Çakaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süre zarfında kemiklerden salınan kolajen, protein ve çeşitli mikronutrientler, kemik suyunu adeta bir besin deposuna dönüştürür. Kolajen ve protein açısından oldukça zengin olan bu besin, vücuttaki cilt, kaslar, kemikler ve bağ dokuları gibi temel yapı taşlarına güç, destek ve esneklik kazandırır. Özellikle kolajen, cildin elastikiyetini artırarak yaşlanma belirtilerini geciktirirken, kemik ve eklem sağlığını destekleyerek hareket kabiliyetini korumaya yardımcı olur. Protein içeriği ise sadece kasları ve dokuları inşa etmekle kalmaz, aynı zamanda bağışıklık sistemi fonksiyonlarını destekler, kan basıncının düzenlenmesine katkıda bulunur, kemik yoğunluğunu korur ve uzun süre tok tutarak kilo yönetiminde etkili bir rol oynar."