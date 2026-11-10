Kış hastalıklarına bu alışkanlıklarla duvar örün! Uzmanı açıkladı

KAPALI ORTAMLARI DÜZENLİ HAVALANDIRIN

Kış aylarında hava soğuk olduğu için ev ve iş yerlerinin yeterince havalandırılmamasının enfeksiyonların yayılmasını kolaylaştırabileceğini belirten Doç. Dr. Sivritepe, hastalıklara doğrudan soğuk havanın değil, hastalık etkenlerinin neden olduğunu vurguladı. Doç. Dr. Sivritepe, "Kışın yaptığımız en büyük hatalardan biri, hava soğuk diye evin veya iş yerinin pencerelerini hiç açmamak. Bizi hasta eden soğuk hava değil, virüsler ve mikroplar. Özellikle solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşmasında kapalı, kalabalık ve iyi havalandırılmayan ortamlar önemli rol oynuyor. Bu nedenle bulunduğumuz ortamları gün içerisinde düzenli olarak havalandırmak basit ama etkili bir korunma yöntemi" dedi.