Kışa çelik gibi bir bağışıklıkla girmenizi sağlıyor! Bedeninizi baştan aşağı yenileyen mucize besin

Kışın şifa dolu ve renkli meyvelerinden olan bal kabağı çeşitli tariflerle sofralarımıza misafir olmaktadır. Bal kabağı, beta karoten, C, K, E vitamini, magnezyum, fosfor ve demir açısından oldukça iyi bir kaynaktır. Bal kabağının sağlığa oldukça faydası bulunmaktadır.
Antioksidan içeriği en yüksek vitaminlerden olan beta karotenler en yüksek bal kabağında bulunur. Antioksidan vitamin ve minerallerden zengin olması sebebiyle alerjik reaksiyonların önlenmesinde, vücudu mikrop ve virüslerden korumada ve bağışıklığın güçlenmesinde önemli rol oynar.
Antioksidan ve A vitamini içeriğinin zengin olması sayesinde aynı zamanda cilt sağlığı içinde oldukça faydalıdır. C vitamini bakımından iyi bir kaynaktır. C vitamini, vücudu patojenlere ve mikroplara karşı savunur ve vücut savunmasına destek olur.
Bal kabağı posa açısından oldukça zengin bir kaynaktır. Bu sayede püresi veya çorbası uzun süre tok tutar, gerek olmayan kalori alımının önüne geçerek kilo verme sürecine destek çıkar. Aynı zamanda bağırsakların hareketlenmesine yardımcı olur. Özellikle bebeklerde kabızlık problemi yaşandığından püre ya da çorba olarak tüketimi problemin çözülmesine yardımcı olacaktır.
Yüksek oran lif içermesi sebebiyle kolesterol seviyelerinin düşmesinde bu sayede de kalp sağlığının korunmasında oldukça önemli rol oynamaktadır.
Bal kabağının içeriğinde bulunan ksantin sayesinde ileri yaşlarda görülebilecek olan gözde doku problemlerinin ve katarakt probleminin önüne geçer. Aynı zamanda içerdiği A vitamini sayesinde gözler için oldukça yararlıdır.
İçerdiği kalsiyum, manganez, magnezyum, bakır, demir ve fosfor sayesinde kemik dokularındaki hasarın iyileşmesine ve kemiklerin gelişimine destek olmaktadır. Potasyum içeriği zengin olan bal kabağı kan basıncının düzenlenmesinde etkilidir.
Bal kabağının içindeki çekirdeklerin kurutulmasıyla kabak çekirdeği elde edilir. Kabak çekirdeği çinko, bakır ve magnezyum açısından oldukça zengindir. E vitamini kaynağıdır. Antioksidan içeriği sayesinde iltihabı azaltır ve kronik hastalıkların önlenmesine yardımcı olur. Doymamış yağ asitleri içerir. Kolesterol seviyesinin düşmesinde rol oynar. Cilt ve göz sağlığı için yararlıdır.