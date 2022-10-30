Kışa çelik gibi bir bağışıklıkla girmenizi sağlıyor! Bedeninizi baştan aşağı yenileyen mucize besin

Sonbaharın gelmesiyle birlikte market raflarında görmeye başladığımız balkabakları, içimizi ısıtan görüntülerinin yanı sıra, vücudumuz için gerekli birçok vitamin ve minerali bir arada sunması sayesinde sağlıklı bir kış geçirmemizi sağlıyor. Diyetisyen Ceren Karahan ise; balkabağı hakkında bilinmeyenleri sıraladı. İşte balkabağının saylamakla bitmeyen faydaları...

Giriş Tarihi: 30.10.2022 09:05 PAYLAŞ ABONE OL

Kışın şifa dolu ve renkli meyvelerinden olan bal kabağı çeşitli tariflerle sofralarımıza misafir olmaktadır. Bal kabağı, beta karoten, C, K, E vitamini, magnezyum, fosfor ve demir açısından oldukça iyi bir kaynaktır. Bal kabağının sağlığa oldukça faydası bulunmaktadır. Antioksidan içeriği en yüksek vitaminlerden olan beta karotenler en yüksek bal kabağında bulunur. Antioksidan vitamin ve minerallerden zengin olması sebebiyle alerjik reaksiyonların önlenmesinde, vücudu mikrop ve virüslerden korumada ve bağışıklığın güçlenmesinde önemli rol oynar.

Antioksidan ve A vitamini içeriğinin zengin olması sayesinde aynı zamanda cilt sağlığı içinde oldukça faydalıdır. C vitamini bakımından iyi bir kaynaktır. C vitamini, vücudu patojenlere ve mikroplara karşı savunur ve vücut savunmasına destek olur.