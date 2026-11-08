Kısa yürüyüşte bile nefesiniz kesiliyorsa nedeni bu olabilir!

Merdiven çıkarken soluk soluğa kalmak, kısa bir yürüyüşte bile durup dinlenmek zorunda hissetmek ya da giyinmek gibi günlük temel işlerin yorucu hâle gelmesine dikkat çeken uzmanlar, kronik akciğer hastalığı olan pek çok kişi için bu durumlar yaşamın kaçınılmaz bir parçası olarak kabul edildiğini söyledi. Ancak nefes darlığıyla hayatı kabullenmek zorunda olunmadığını vurgulayan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Burcu Metin Ökmen, pulmoner rehabilitasyonun hastalar için dönüm noktası niteliğinde olduğunu ifade etti.



Kronik akciğer hastalıklarında nefes darlığının ciddi bir kısır döngü oluşturduğuna işaret eden Doç. Dr. Burcu Metin Ökmen, şu uyarılarda bulundu:

"Kişi nefesi daraldığı için hareket etmekten kaçınır. Hareketsizlik nedeniyle kaslar zayıflar ve kondisyon düşer. Zayıflayan kaslar ise daha fazla oksijen ihtiyacı doğurarak çok daha az eforla bile nefes darlığı yaşanmasına neden olur. Pulmoner rehabilitasyon, tam olarak bu kısır döngüyü kırmayı hedefler. Güvenli ve kontrollü egzersizlerle güçlenen kaslar oksijeni çok daha verimli kullanır; böylece hasta aynı işi yaparken çok daha az nefes darlığı hisseder."



Pulmoner rehabilitasyonun ilaç tedavisinin yerini almadığını, aksine onu tamamlayan kişiye özel bir tedavi programı olduğunu belirten Doç. Dr. Ökmen, programın egzersiz eğitimi, nefes teknikleri, hastalık hakkında bilgilendirme, beslenme ve psikolojik destek gibi birçok bileşeni bir araya getirdiğini kaydetti. Ökmer, "Bu kapsamlı program; KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), tedaviye rağmen şikâyetleri süren astım, bronşektazi, interstisyel akciğer hastalıkları, akciğer fibrozisi, kistik fibrozis, pulmoner hipertansiyon hastalarının yanı sıra akciğer ameliyatı/nakli öncesi ve sonrası dönemdeki bireylere öneriliyor. Ayrıca evde oksijen tedavisi kullanan veya hastanede yatarak tedavi gördüğü bir alevlenme dönemi sonrası iyileşme sürecinde olan hastalar için de program büyük fayda sağlıyor" dedi.



Pulmoner rehabilitasyon ünitesinde göğüs hastalıkları uzmanları, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanları, fizyoterapistler, hemşireler, diyetisyenler ve psikologlardan oluşan uzman bir ekiple kişiye özel süreç yürütüldüğünü belirten Doç. Dr. Burcu Metin Ökmen, programın kazanımlarını şöyle özetledi:

"Düzenli sürdürülen program nefes darlığı ve yorgunluk hissiyatını azaltır. Yürüme mesafesini ve egzersiz kapasitesini artırır. Günlük işlerin daha az zorlanarak yapılmasını sağlar. Hastalık alevlenmelerine bağlı hastaneye yatışları azaltır. Endişe ve depresyon belirtilerini hafifleterek genel yaşam kalitesini yükseltir. Nefes darlığı nedeniyle sevdiği aktivitelerden uzaklaşan tüm hastalar bu önerilere dikkat etmeli. Daha rahat nefes almak ve daha aktif bir yaşam sürmek için hiçbir zaman geç değildir."