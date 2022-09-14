Kişilik değişimi o hastalığı işaret ediyor! Her yaşta görülebiliyor...

Beyin Tümörü Belirtileri; Baş ağrısı, kusma, kişilikte veya davranışta değişimler, zihinsel becerilerde gerileme, yeni başlayan nöbetler, konuşma bozuklukları, görme sorunları (bulanık ya da çift görme), apati (hareket ve mimiklerde yavaşlama), el titremesi, güçsüzlük, kontrolsüz ya da işlev bozukluğu olan hareketler, uyuşukluk, uyanıklığın azalması, koku duyusunda bozulma, bayılma (epilepsi nöbetleri), denge ve yürüme bozuklukları ve gözde anormallikler.

Beyin tümörleri kadınlara oranla erkeklerde daha çok görülür. Yaşa göre farklılık gösteren beyin tümörleri her yaş aralığında meydana gelebilir.

Tanısı nasıl konulur ?

İlk olarak hastanın hikayesi, genel ya da nörolojik muayenesi yapılır. Daha sonra Beyin tomografisi ve beyin manyetik rezonans görüntülemeden faydalanılır. Bu testler sayesinde beyin tümörü yerleşimi, cinsi, hakkında ve büyüklüğü ile ilgili çabuk ve kısa zamanda bilgi alınır. Bazı beyin tümörleri teşhisinde ise beyin biopsisi gereklidir.

Tedavisi nedir ?

Beyin tümörünün tedavisi büyüklüğüne,yerleşim yerine,tipine göre değişim gösterir. Uzman tarafından değerlendirip konulan tanı sonrası tedaviye başlanır. Tedavi seçenekleri ise; cerrahi, radyoterapi, kemoterapi gibi 3 farklı yöntemdir.