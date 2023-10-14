Kışın zinde kalmak için beslenme önerileri



5 SEMİZOTU: Doymamış yağ asitlerinden; özellikle omega 3 yağ asitleri, a-linolenik asit, EPA, DHA, glutatyon, glutamik asit ve aspartik asit bakımından zengin olan semizotu, bu özelliklerinden dolayı haftada üç kez tüketilirse vücudu kalp hastalıklarına karşı korur. Antiinflamatuvar etkileriyle de hücrelerin korunmasını sağlar. Aynı zamanda annelerde sütü artırır ve sinirleri yatıştırarak beyin yorgunluğunu önler.



SAĞLIĞA FAYDALI 5 BİTKİ ÇAYI



1 IHLAMUR: Ihlamur çayı içerisindeki özel bileşen kumarik asit sayesinde kasılma ve ağrı oluşumunu önler bu nedenle menstrüasyon döneminde tüketilmesi yararlıdır.

Ihlamur çayını yaparken kaynatmayın çünkü bu yöntem ıhlamurun polifenol içeriğinin azalmasına neden olur ve ıhlamurun sağlığı koruyucu tüm etkisi kaybolur. Bu nedenle ıhlamur çiçeklerini antioksidan kapasite için en optimal sıcaklık olan 80-90 derecedeki sıcak suda, 5-10 dakika demleyerek tüketin.