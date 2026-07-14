Klimalar için ideal sıcaklık belli oldu! İşte ayarlamanız gereken o aralık...

- "DOĞRU SICAKLIK AYARI, EN AZ DÜZENLİ BAKIM KADAR ÖNEMLİ"

Tuna, astım, KOAH, bronşektazi, alerjik rinit ve diğer kronik akciğer hastalıkları bulunan bireylerin klima kullanımından daha fazla etkilenebileceğini belirterek, ileri yaş grubundaki kişiler, çocuklar ve bağışıklık sistemi baskılanmış bireylerin de risk grubunda bulunduğuna işaret etti.

Doğru sıcaklık ayarının da en az düzenli bakım kadar önemli olduğunu aktaran Tuna, klima ile dış ortam arasındaki sıcaklık farkının 6 ila 8 dereceyi geçmemesi gerektiğini ifade etti.