KOAH hastalarına nefes aldıran yöntem!

Son dönemde sigara kullanımı ve hava kirliliğinin de etkisiyle artan KOAH hastalığının tedavisi için yeni yöntemler uygulanıyor. KOAH (ilerleyici solunum yolu hastalığı), astım, bronşit gibi hastalıklar devlet hastanelerindeki pulmoner rehabilitasyon merkezinde tedavi ediliyor. Solunum rehabilitasyonu tedavisiyle hastalar daha rahat nefes alıyor.Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Busem Atar, solunum rehabilitasyonu olarak da bilinen pulmoner rehabilitasyon yöntemini SABAH'a anlattı. Solunum rehabilitasyonunun dünyada Kovid-19 pandemisinden sonra giderek yaygınlaştığını dile getiren Atar, "KOAH, astım, bronşit, kronik akciğer hastalıklarında uyguladığımız çeşitli egzersiz ve eğitimleri içeren detaylı ve kapsamlı bir rehabilitasyon programı yapıyoruz. Bu tedavi ile hastaların akciğer problemlerini en aza indirmeyi, akciğer kapasitesini arttırmayı amaçlıyoruz" dedi.Kişiye özel egzersiz reçetesi hazırladıklarını belirten Atar, "Birime başvuranlara solunum fonksiyon ile yürüme testleri gerçekleştiriyoruz. Aerobik egzersizler, nefes teknikleri öğretiyoruz. Böylelikle hastanın daha az nefes darlığı yaşamasını, gündelik işlerini kolay yapabilmesini sağlıyoruz. Yürüyüş ve bisiklet egzersizleri sayesinde daha rahat nefes alıyorlar, yürüdükleri mesafe uzuyor. Uygulama hastaneye yatış oranlarını düşürüyor. KOAH'ın ilerlemesini durduruyor" ifadelerini kullandı.