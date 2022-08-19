Kök hücre ve yapay organ üretim çalışmaları başlıyor

Prof. Dr. Ömer Özkan'ın yürütücülüğünde başlatılan İleri Sağlık Araştırmaları adlı altyapı projesiyle Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan 312 milyon lira bütçe desteği aldıklarını açıklayan Prof. Dr. Özlenen Özkan, "İleri Sağlık Araştırmaları altyapı projesi kapsamında, rejeneratif tıp ve kök hücre araştırmaları gerçekleştirilecek, biyoteknolojik yöntemlerle mikrobiyal biyoaktif bileşenler üretilecek ve yapay organ üretim çalışmalarına başlayacak olmamız beni ayrıca gururlandırmaktadır." diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde altyapı çalışmalarında iyileştirme yaptıklarını belirten Rektör Özkan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile yaptıkları temaslar sayesinde hastanelerine yaklaşık 130 milyon liralık yüksek teknolojik tanı ve tedavi cihazları kazandırdıklarını belirtti.

Özkan, bu cihazlar hizmete girdiğinde özellikle MR, tomografi gibi önemli tetkiklerdeki uzun randevu sürelerinin ortadan kalkacağını ifade ederek, "İki yıl gibi kısa bir sürede hastanemizin en eski binası A blok yataklı servis binası yenilenmiş ve çağımızın gereklerine uygun hale getirilmiştir. Türkiye'nin en büyük akredite multidisipliner uyku laboratuvarlarından birisi hayat geçirilmiş, modern teknolojiye sahip 41 yataklı yenidoğan yoğun bakım ünitesi hizmete sunulmuştur. Ameliyathanesinde Robotik Cerrahi, son teknoloji ileri laparaskopik girişim odaları, Akdeniz bölgesinde olmayan 3 boyutlu kompleks elektrofizyoloji haritalama laboratuvarı kurulmuştur." dedi.