Kol altındaki yağlarınızdan kurtulun! Günde 5 dakika…

Özellikle yaz aylarının gelmesiyle kısa kollu ve askılı kıyafetler de dolaplarda yerini alıyor. Gerek fazla kilo gerekse yanlış kıyafet seçimi nedeniyle kol altındaki yağlar belirgin bir hale geliyor ve belki de kıyafet konusunda pek çok kadını istediğini giymekten alıkoyuyor… Tüm detaylarıyla kol altı yağlarının nedenleri ve çözüm yolları…
KOL ALTINDAKİ YAĞ GÖRÜNTÜSÜ NEDEN OLUR?
Genlerden kilo alımına pek çok çeşitli içsel ve dışsal nedene bağlı olan bu görüntü aslında çoğu kişide, özellikle de kadınlarda görülmesi çok olağan bir durum. Yapılan araştırmalar sonucu uzmanların belirlediği yaygın nedenleri ise şöyle…
HORMONAL DENGESİZLİKLER
Meme dokusu ergenlik, menopoz ve hamilelik gibi hormonal değişikliklere karşı aşırı hassastır. Progesteron ve östrojen hormonlarındaki değişimler göğüslerin şişmesine neden olabilmektedir. Aynı şekilde hamilelik sırasında memelerin süt üretmeye hazırlayan prolaktin hormonu da benzer bir özelliktedir. Hormonlarda yaşanan bu tip değişimler meme ve koltuk altının dahil olduğu bölgede fazladan deri ve yağ görünümü oluşturabilir.
KİLOLU OLMAK
Eğer fazla kilonuz varsa depolanan ekstra yağlar kol altı bölgenizde olabilir. Bu miktar genel olarak genlerinizle alakalıdır. Bu noktada kilo almak kol altı ve göğüs bölgesinde genişlemeye neden olabilir. Sağlıklı beslenmek, diyet ve spor yapmak kol altındaki yağlardan kurtulmanızı sağlayacaktır.
GENLER
Yapılan araştırmalarda vücudunuzdaki fazla yağların nerelerde depolanacağı büyük oranda genlerinizle alakalı olduğu ortaya çıkmış. Aynı şekilde kadınların bu bölgelerdeki yağ birikiminin de erkeklere oranla daha fazla olduğu anlaşıldı. Eğer ailelerinizde bu durum yaygınsa sizde de olma şansı yüksek.
KÖTÜ BİR DURUŞ
Duruş bozukluğunuz olmayan koltuk altı yağlarını çıkarmaz ancak daha görünür hale getirebilir. Kambur durmak yerine dik duruşu tercih etmeniz, gövdenizi daha gergin hale getirerek kol altındaki yağlarınızın daha az belli olmasını sağlar.
BU GÖRÜNTÜDEN KURTULMANIN YOLLARI
Kol altında oluşan ve çoğu kadının rahatsız olduğu yağ ve deri birikmesinin nedenlerine uygun olarak çözümleri de bulunuyor.
DOĞRU SÜTYEN SEÇİMİ
Koltuk altınızda bulunan yağları gizlemenin en kolay ve çabasız yolu doğru sütyen seçiminden geçiyor. Bedeninizi iyi tanıyıp sizi ne çok sıkacak ne de çok bol olacak bir sütyen seçiminde bulunmanız vücudunuzun en güzel halinin de ortaya çıkmasını sağlar. Göğüs kısmı fazla sıkı veya fazla yukarıda sütyen giymek bu bölgedeki deriyi ve yağları sıkıştırarak istenmeyen bir görüntü oluşturacaktır.
KİLO VERMEK
Genetik olarak kol ve göğüs çevrenizde yağ birikimi vücudunuzun diğer oranlarına göre daha çok yağ depoluyor olabilir. Böyle durumlarda sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek ve kilo vermek istemediğiniz kol altı yağlarından çabucak kurtulmanızı sağlayacaktır.
ÜST VÜCUDUNUZDA KAS KÜTLESİ OLUŞTURUN
Çeşitli egzersiz ve hareketlerle bedeninizin üst bölgesindeki kas kütlesini artırabilirsiniz. Kas oluşumuyla daha sıkı hale gelecek olan koldaki ve omuzdaki deri, bölgede rahatsızlık uyandıran kol altındaki görüntünün de ortadan kalkmasına yardımcı olur. Ayrıca spor yapmak kilo vermenize de destek olacağı için daha hızlı sonuç verebilir.
YAPABİLECEĞİNİZ EGZERSİZLER
İp atlama
Düzenli olarak ip atlamak kol, bacak ve sırt kaslarınızı güçlendirmekle kalmaz aynı zamanda sıkılaşmanıza da destek olur. Günde 5 dakika ip atlarsanız, tüm vücudunuzdaki değişimi kısa süre içerisinde görebilirsiniz.
Şınav
Günlük olarak düzenli yapacağınız 20 şınav hareketi kol kaslarınızı güçlendirerek kol altındaki yağ görünümünü azaltır, aynı zamanda daha sıkı bir karına ve bele sahip olmanızı sağlar.
Plank hareketi
Bu hareketi düzenli aralıklarla tekrar etmek tüm vücudunuzun, özellikle de kol ve bacak bölgenizin sıkılaşmasına yardımcı olur.
CERRAHİ OPERASYON İÇİN DOKTORUNUZA DANIŞIN
Eğer yaşam kalitenizi etkileyen bir durum varsa ve diğer yöntemlerden fayda göremediyseniz bu durumu doktorunuzla paylaşabilirsiniz. Hekimler uygun şartlar altında böyle durumlarda yağ alma gibi çeşitli yöntemler uygulayabilirler.