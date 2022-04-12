Kol altındaki yağlarınızdan kurtulun! Günde 5 dakika…

Koltuk altında bulunan yağlar her yaştan ve her tipten insanda sorun haline gelebilir. Dar kıyafetler, yanlış bir duruş veya kilo alımı gibi nedenlerle kol altında bulunan yağlar daha belirgin hale gelerek canınızı sıkabilir. Ancak bu tamamen normal bir durumdur yine de çeşitli çözümlerle kurtulmanız mümkündür. İşte detaylar...

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 12.04.2022 11:19

Özellikle yaz aylarının gelmesiyle kısa kollu ve askılı kıyafetler de dolaplarda yerini alıyor. Gerek fazla kilo gerekse yanlış kıyafet seçimi nedeniyle kol altındaki yağlar belirgin bir hale geliyor ve belki de kıyafet konusunda pek çok kadını istediğini giymekten alıkoyuyor… Tüm detaylarıyla kol altı yağlarının nedenleri ve çözüm yolları…

KOL ALTINDAKİ YAĞ GÖRÜNTÜSÜ NEDEN OLUR? Genlerden kilo alımına pek çok çeşitli içsel ve dışsal nedene bağlı olan bu görüntü aslında çoğu kişide, özellikle de kadınlarda görülmesi çok olağan bir durum. Yapılan araştırmalar sonucu uzmanların belirlediği yaygın nedenleri ise şöyle…