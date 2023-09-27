Kolesterolün en büyük düşmanı! Yoğurtla yediğinizde adeta ilaç gibi vücuda kalkan oluyor

Hareketsiz yaşam tarzı ve yanlış yiyecek seçimleri yüksek kolesterole ve çeşitli kronik hastalıklara neden olabilir. Bazı gıdalar kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir ve bunları günlük beslenmeye dahil etmek önemlidir.
Diyetisyen Garima Goyal, "Kolesterol dünya çapında önemli bir sağlık sorunudur ve yetişkinlerin tahminen %50'si yüksek kolesterol seviyelerinden muzdariptir. Yüksek kolesterol seviyeleri, önde gelen ölüm nedenlerinden biri olan kalp hastalığı riskini artırır" diyor.
KOLESTEROLÜ DÜŞÜRMEK İÇİN GIDA KOMBİNASYONLARI
Diyetisyen Goyal, kolesterolü yönetmenize ve kalbinizi sağlıklı tutmanıza yardımcı olabilecek yiyecek kombinasyonlarını anlattı.
BADEM VE YOĞURT
Badem, kalp-sağlıklı tekli doymamış yağlar ve protein açısından harika bir kaynaktır ve bu da LDL kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.
British Journal of Nutrition'da yayınlanan bir araştırma, yoğurt yemenin toplam kolesterol düzeylerini %4'e kadar azaltabileceğini buldu.
Yoğurt, sindirimi iyileştirmeye ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilecek probiyotikler içerir.
Bu iki yiyecek bir araya geldiğinde günün her saatinde keyifle tüketilebilecek doyurucu ve besleyici bir atıştırmalık oluşturur.
ZERDEÇAL VE KARABİBER
Zerdeçal, yemeklerde sık sık kullanılan, antienflamatuar ve kolesterol düşürücü özelliklere sahip bir baharattır.
Nutrition and Metabolism Dergisi'nde yayınlanan bir araştırma, 12 hafta boyunca zerdeçal ve karabiber içeren bir takviye almanın, yüksek kolesterolü olan kişilerde LDL kolesterol düzeylerini önemli ölçüde azalttığını buldu.
Karabiber, zerdeçalın etken maddesi olan kurkuminin emilimini artıran piperin içerir. Bu iki baharatın kombinasyonu körilere, çorbalara ve soslara eklenebilecek lezzetli ve besleyici bir kombinasyon oluşturur.
YEŞİL ÇAY VE LİMON
Yeşil çay dünya çapında popüler bir içecektir ve LDL kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilecek antioksidanlar açısından zengindir.
Limon, kolesterol düşürücü özelliklere sahip flavonoidler içerir. Bu iki bileşen birlikte, sıcak veya soğuk olarak içilebilecek, canlandırıcı ve sağlıklı bir içecek oluşturur.
American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan bir araştırma, limonda bulunanlar gibi flavonoidlerin tüketilmesinin kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini buldu.
SARIMSAK VE SOĞAN
Sarımsak ve soğan yemeklerin temel öğeleridir ve her ikisinin de kolesterol düşürücü özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir.
Sarımsak, kolesterol seviyelerini düşürdüğü gösterilen allisin içerirken, soğan, LDL kolesterolün oksidasyonunu önlemeye yardımcı olabilecek quercetin içerir.