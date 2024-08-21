Kolon kanserinin nedeni keşfedildi! Meğer bu besinden aldığınız her lokma...

Çalışmada, genç kolon kanseri hastalarında arginin adı verilen bir amino asidin sindirimi sonucu oluşan metabolit seviyelerinin genellikle daha yüksek olduğu kaydedildi.

Bilim insanları, gençlerde kolon kanserine neden olan yüksek metabolit düzeylerinin, kırmızı et ve işlenmiş etin uzun süreli aşırı tüketimiyle açıklanabileceğini söyledi.

Cleveland Clinic'ten onkolog Dr. Suneel Kamath, "Mikrobiyomunuzu değiştirmek aslında çok karmaşık ve zor olabilir. Her zaman kolay olmasa da, kolon kanserini önlemek için diyetinizi değiştirmek çok daha basittir" dedi.

KOLON KANSERİNİN DİĞER SEBEPLERİ

Kolon kanseri, çeşitli faktörlerin birleşimi sonucu ortaya çıkabilen karmaşık bir hastalıktır. Başlıca sebepler arasında şunlar yer alır:

GENETİK FAKTÖRLER

Ailede kolon kanseri geçmişi olan bireylerde risk daha yüksektir. Özellikle Lynch sendromu veya ailesel adenomatoz polipozis (FAP) gibi genetik hastalıklar bu riski artırabilir.

YAŞ

Kolon kanseri riski, yaş ilerledikçe artar. Genellikle 50 yaş ve üzerindeki bireylerde daha sık görülür.

DİYET

Yüksek miktarda kırmızı et ve işlenmiş et tüketimi, düşük lifli beslenme, sebze ve meyve tüketiminin az olması kolon kanseri riskini artırabilir.

OBEZİT

Fazla kilolu veya obez olmak, kolon kanseri riskini artıran faktörlerdendir.

SİGARA VE ALKOal

Sigara içmek ve alkol tüketimi de kolon kanseri riskini artırır.

SEDANTER YAŞAM TARZ

Fiziksel aktivite eksikliği kolon kanseri riskini artırabilir. Düzenli egzersiz yapmak bu riski azaltabilir.

İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIKLAR

Uzun süreli inflamatuar barsak hastalıkları, özellikle Crohn hastalığı ve ülseratif kolit, kolon kanseri gelişme riskini artırır.

POLİPLER

Kolon veya rektumda bulunan polipler, kansere dönüşme potansiyeline sahip olabilir.

Bu faktörlerin yanı sıra, çevresel ve yaşam tarzına bağlı diğer faktörler de kolon kanseri riskini etkileyebilir. Düzenli taramalar ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, bu riski azaltmada önemli rol oynar.